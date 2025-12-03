Vivienda en venta en el Valle de México supera los 6 mdp al cierre del año

La mediana de los proyectos disponibles en el mercado es casi 50% menor, pero también desproporcionada respecto al sueldo de quienes residen en la zona. El valor se coloca, a finales de este 2025, en 3 millones 749,000 pesos, equivalentes a 490 meses de salario completo de un capitalino, en promedio, y 963 veces el de los mexiquenses.

Las colonias del medio

Los valores medianos de los proyectos a la venta actualmente se concentran en 10 colonias de la CDMX y dos del Estado de México.

Las ubicaciones con los desarrollos de mayor volumen están en Nativitas, con 197 unidades, y Lindavista, con 195. Mientras que el precio va de los 3.3 millones de pesos por departamento a los 4.4 millones, con valores por metro cuadrado de 41,798 a 58,724 pesos, y superficies de entre 79 y 119 metros cuadrados.

Justo en medio de estos rangos se ubican Navidad, en Cuajimalpa, y Pedregal de Coyoacán.

Las colonias más económicas

Por debajo de los 3.3 millones de pesos hay 10 colonias con proyectos disponibles: siete en la capital del país y el resto en el Estado de México, de acuerdo con la consultora 4S Real Estate.

Donde están las viviendas de menor precio es en Zumpango, zona que destaca, además, por concentrar el mayor número de departamentos lanzados al mercado durante el tercer trimestre del año, con 650 disponibles al mismo tiempo. El costo por unidad es de 710,130 pesos, con un metraje promedio de 48 metros cuadrados, y un precio de 15,024 pesos por metro.