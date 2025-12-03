Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Desarrollo Inmobiliario

Vivienda en venta en el Valle de México supera los 6 mdp al cierre del año

En esta zona entre la CDMX y Edomex, hay inmuebles nuevos disponibles en 32 colonias, con oferta de entre 3 y 6 millones.
mié 03 diciembre 2025 05:30 AM
vivienda-precio
Los departamentos en el Valle de México superan, en cientos de veces, el salario promedio de las personas. (Paula Aristizabal/Getty Images)

El cierre de 2025 llega con miles de departamentos a la venta en el Valle de México, pero con precios que superan el salario promedio de la población.

De acuerdo con la consultora inmobiliaria 4S Real Estate, de agosto a octubre de este año se pusieron a la venta 3,398 departamentos. Aunque los precios varían por millones dependiendo del metraje y la ubicación, el valor promedio se ubica en 6.3 millones de pesos.

La cifra representa 835.5 veces el salario promedio de un trabajador del sector formal en la Ciudad de México, cuyo monto, según la Secretaría de Economía, es de 7,640 pesos, y 1,641 veces el del Estado de México, de 3,890 pesos.

Publicidad

La mediana de los proyectos disponibles en el mercado es casi 50% menor, pero también desproporcionada respecto al sueldo de quienes residen en la zona. El valor se coloca, a finales de este 2025, en 3 millones 749,000 pesos, equivalentes a 490 meses de salario completo de un capitalino, en promedio, y 963 veces el de los mexiquenses.

Las colonias del medio

Los valores medianos de los proyectos a la venta actualmente se concentran en 10 colonias de la CDMX y dos del Estado de México.

Las ubicaciones con los desarrollos de mayor volumen están en Nativitas, con 197 unidades, y Lindavista, con 195. Mientras que el precio va de los 3.3 millones de pesos por departamento a los 4.4 millones, con valores por metro cuadrado de 41,798 a 58,724 pesos, y superficies de entre 79 y 119 metros cuadrados.

Justo en medio de estos rangos se ubican Navidad, en Cuajimalpa, y Pedregal de Coyoacán.

Las colonias más económicas

Por debajo de los 3.3 millones de pesos hay 10 colonias con proyectos disponibles: siete en la capital del país y el resto en el Estado de México, de acuerdo con la consultora 4S Real Estate.

Donde están las viviendas de menor precio es en Zumpango, zona que destaca, además, por concentrar el mayor número de departamentos lanzados al mercado durante el tercer trimestre del año, con 650 disponibles al mismo tiempo. El costo por unidad es de 710,130 pesos, con un metraje promedio de 48 metros cuadrados, y un precio de 15,024 pesos por metro.

Te recomendamos:

corredor-industria-vivienda
Desarrollo Inmobiliario

Vivienda en zonas industriales, el nuevo atractivo para las desarrolladoras

Publicidad

En la Obrera hay 274 viviendas en comercialización con un valor promedio de 3,265,675 pesos, 89 metros cuadrados y 46,513 pesos por metro cuadrado. Colonias como Tecámac y Reforma Iztaccíhuatl también toman relevancia por contar con más de 200 departamentos a la venta.

La de mayor valor

Las colonias donde el precio actual de una vivienda supera los 5 millones de pesos se concentran en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Lee más:

La paradoja de las desarrolladoras en México: venden menos viviendas, pero ganan más dinero
Desarrollo Inmobiliario

Desarrolladoras venden menos en México, pero ganan más

San Pedro de los Pinos es la base en esta categoría de precios elevados, con 5 millones de pesos en promedio, 118 metros cuadrados y 110 proyectos disponibles.

El monto más alto está en Polanco, con 105 departamentos cuyo precio promedio es de 57.3 millones de pesos por unidad y un metraje de 325 metros cuadrados, lo que coloca el costo por metro cuadrado en 176,076 pesos, en promedio.

La colonia con más unidades disponibles es la Roma, con 124, las cuales promedian 6.7 millones de pesos por departamento, 126 metros cuadrados de superficie y 70,760 pesos por metro cuadrado.

Publicidad

Tags

Vivienda Desarrollo Inmobiliario

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad