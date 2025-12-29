¿No alcanza el enganche? Las nuevas fórmulas de las inmobiliarias para colocar vivienda en México

La iniciativa cuenta con un equipo enfocado en comercializar metros cuadrados, lo que representa una variación frente al esquema tradicional centrado en la venta de unidades completas. Hasta ahora, la mayor demanda se concentra en Monterrey, en zonas como San Pedro Garza y Santa Lucía.

En la Ciudad de México, los desarrollos con mejor respuesta a este esquema están en la colonia Del Valle y sobre Reforma.

Aunque aún no se registran conversiones completas de metros a departamentos, la plataforma indica que varios usuarios acumulan una proporción significativa del total requerido. De acuerdo con Padilla, hay quienes ya superan los 60 metros y se encuentran en proceso de selección de unidades.

Hasta el momento, Sumametros ha facilitado la compraventa de más de 6,500 metros cuadrados distribuidos en distintos desarrollos, con un valor promedio por metro de 30,000 pesos. Incluso Be Grand habilitó una fuerza de ventas especializada en esta modalidad.

Modelos como este responden a la necesidad de contar con “instrumentos financieros innovadores”, opina Ripani, ya que permiten acceder a una vivienda sin depender de un crédito hipotecario tradicional.

Ella propone, además, garantías parciales, fondos de riesgo compartido y subsidios flexibles, no solo para la compra. Todo acompañado de educación financiera y participación comunitaria “para que las familias comprendan y confíen en nuevas modalidades, especialmente cuando implican ahorro, gestión colectiva o plazos largos”, explica.

Atender al comprador cuando está listo

Otra estrategia para reducir los tiempos muertos en la decisión de compra es el uso de inteligencia artificial, como hace LaHaus. Esta plataforma actúa como marketplace de vivienda nueva, con una herramienta conversacional que permite atender de forma inmediata las dudas del comprador justo en el momento en que está dispuesto a avanzar en el proceso.

"Comprar vivienda es una tarea psicológicamente muy difícil", dijo Jerónimo Uribe, fundador y CEO de LaHaus. La IA desarrollada por la compañía responde de forma automatizada y natural a preguntas sobre desarrollos, precios, formas de pago, amenidades y condiciones de entrega.

"Sabemos que después de cinco minutos sin respuesta, la probabilidad de que el cliente vuelva a interactuar cae cinco veces", apunta.

LaHaus cuenta con 250 desarrollos listados en México, principalmente en Ciudad de México y Guadalajara, y recibe cerca de 5,000 contactos mensuales.

Uribe asegura que esta tecnología le permite canalizar el 80% de las solicitudes sin intervención humana, mientras que el 20% restante se atiende con asesores cuando el cliente ya tiene una intención clara de visita o compra.

Para los desarrolladores, la compañía ofrece la herramienta bajo un modelo de marca blanca que se integra a todos sus canales digitales, no solo a los generados desde la plataforma.

Esto mejora la eficiencia operativa y la conversión de clientes potenciales al reducir la carga de los equipos comerciales, quienes pueden enfocarse en atender a los usuarios con mayor probabilidad de compra, ya que el sistema no solo atiende a los posibles clientes de forma automatizada, sino que filtra sus preferencias, lo que potencia el tipo de productos que se ofrece y, a su vez, envía a agentes adquisiciones más seguras.

El directivo apunta que este modelo mejora la experiencia del comprador, la efectividad del asesor y el retorno sobre la inversión publicitaria de los desarrolladores.

LaHaus también implementó un sistema que permite a los usuarios cubrir el enganche de forma mensual durante la etapa de preventa en ciertos desarrollos, lo que les da margen para organizar su flujo de efectivo sin necesidad de contar con el monto completo de inmediato.

El directivo asegura que esta opción busca atender al comprador justo cuando está preparado para tomar decisiones.

Nuevas tecnologías ayudan a vender mejor los inmuebles. (MF3d/Getty Images)

Una vivienda que se transforma

Para Ripani, del BID, una de las claves para mejorar y flexibilizar no solo la comercialización de vivienda, sino su acceso, es aprovechar edificios vacíos y fomentar la densificación inclusiva, con lo que se incrementaría la oferta en zonas con servicios, evitando el crecimiento desordenado en las periferias.

Con este concepto en mente, PAD, una empresa que combina la arquitectura con el desarrollo inmobiliario, busca cambiar la idea tradicional de una unidad habitacional. Con base en tecnología inspirada en la industria automotriz, PAD ofrece viviendas modulares que pueden ensamblarse dentro de estructuras preexistentes, como oficinas vacías o espacios comerciales en desuso.

“Nuestra idea es una vivienda que crece con tu forma de vida”, dice Luis Antonio Uribegan, CEO de PAD.

El modelo, que se encuentra en fase de pruebas, es parte de la premisa de que el usuario puede comenzar con una unidad básica y modificarla a lo largo del tiempo, integrando nuevos módulos habitacionales conforme cambian sus necesidades.