Desarrollo Inmobiliario

La vivienda en venta se encareció 8.7% durante 2025

Los inmuebles habitacionales adquiridos con hipoteca tuvieron un costo promedio de 1.8 millones de pesos el año pasado.
mar 10 febrero 2026 01:39 PM
La Zona Metropolitana de Guadalajara es la metrópoli en la que más se encarecieron las viviendas. (Carlos Flores/Getty Images)

El valor de las viviendas adquiridas mediante crédito hipotecario aumentó 8.7% a nivel nacional durante 2025. El encarecimiento se reflejó tanto en viviendas nuevas como usadas, y colocó el costo promedio de los inmuebles habitacionales en 1.86 millones de pesos al cierre del año, de acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda.

El dato anual resume un comportamiento que se consolidó hacia el cierre del año. Solo en el cuarto trimestre de 2025, el valor de las viviendas financiadas con hipoteca registró una variación anual de 8.9%, en comparación con el mismo periodo de 2024, según el mismo indicador.

Detrás del promedio nacional conviven distintos precios y tipos de vivienda. En 2025, el valor medio de avalúo de una vivienda con crédito hipotecario fue 1.2 millones de pesos, lo que implica que la mitad de las operaciones se realizó por encima de ese monto.

La distribución de los precios muestra un mercado amplio en rangos. El 25% de las viviendas financiadas tuvo un valor menor a 791,000 pesos, mientras que 75% se valuó por debajo de 2.14 millones de pesos.

Quintana Roo es la entidad en donde el valor de las viviendas tuvo un mayor encarecimiento en 2025. (Mardoz/Getty Images)

Zonas metropolitanas con mayores incrementos

El crecimiento del valor de la vivienda presentó variaciones entre zonas metropolitanas. En 2025, la Zona Metropolitana de Guadalajara encabezó los incrementos, con una variación anual de 11.3%, seguida por Tijuana, con 10.6%, y León, con 10.1%.

Monterrey registró un aumento de 9.4%, mientras que Puebla-Tlaxcala se ubicó en 8.7%.

En contraste, el Valle de México presentó una variación anual de 5.1%, y Toluca de 4.6%, ambos por debajo del promedio nacional. Querétaro, por su parte, registró un crecimiento de 7.2% durante el año.

Aunque la CDMX sí tuvo un crecimiento en el precio de sus viviendas, fue la entidad del aumento más limitado de todo el país. (pawel.gaul/Getty Images)

Resultados diferenciados por entidad

A escala estatal, el índice mostró un comportamiento heterogéneo. En 2025, 21 entidades federativas registraron variaciones superiores al promedio nacional, mientras que 11 presentaron incrementos menores.

Quintana Roo encabezó la lista con un aumento de 14.3%, seguido por Baja California Sur, con 12.9%, y Nayarit, con 12.2%. Tlaxcala y Jalisco también registraron incrementos de dos dígitos, con 12% y 11.3%, respectivamente.

En el extremo opuesto, Ciudad de México registró una variación anual de 4.7%, el Estado de México de 5.2% y Tabasco de 5.7%, todos por debajo del promedio nacional de 8.7%.

Municipios con alzas por encima del promedio

El comportamiento también varió a nivel municipal. En el comparativo anual, 45 municipios registraron tasas de apreciación superiores al promedio nacional y 29 se ubicaron por debajo.

Entre los municipios con mayores incrementos, de entre el el 11 y el 14.7%, se ubicaron Benito Juárez y Solidaridad, en Quintana Roo, Los Cabos, en Baja California Sur. Y en Jalisco, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.

En contraste, alcaldías de la Ciudad de México como Benito Juárez y Miguel Hidalgo registraron variaciones de 3.9% y 4.3%, respectivamente, mientras que municipios del Estado de México como Metepec se ubicaron en 3.1%.

Nayarit es otra de las entidades con una fuerte vertiente turística que tuvieron uno de los incrementos más altos de su vivienda adquirida con hipoteca. (Carlos Flores/Getty Images)

Diferencias por tipo y uso de vivienda

El aumento del valor no fue homogéneo entre los distintos segmentos. Durante 2025, el índice de precios de la vivienda nueva registró una variación anual de 8.5%, mientras que la vivienda usada aumentó 8.7%.

En ese periodo, las operaciones se concentraron principalmente en vivienda usada, que representó 63.1% del total, frente a 36.9% de vivienda nueva.

Por tipología, las casas solas mostraron un crecimiento de 9.1% en el año, mientras que los departamentos y casas en condominio, considerados de forma conjunta, aumentaron 8.2%.

La diferenciación también se observó por segmento de mercado: la vivienda económica-social registró una variación de 11%, y la vivienda media-residencial de 7.4%.

Vivienda

