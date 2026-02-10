La vivienda en venta se encareció 8.7% durante 2025

El valor de las viviendas adquiridas mediante crédito hipotecario aumentó 8.7% a nivel nacional durante 2025. El encarecimiento se reflejó tanto en viviendas nuevas como usadas, y colocó el costo promedio de los inmuebles habitacionales en 1.86 millones de pesos al cierre del año, de acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda.

El dato anual resume un comportamiento que se consolidó hacia el cierre del año. Solo en el cuarto trimestre de 2025, el valor de las viviendas financiadas con hipoteca registró una variación anual de 8.9%, en comparación con el mismo periodo de 2024, según el mismo indicador.