Para comprar casa con otra persona no necesitas casarte: cómo juntar créditos de Infonavit o bancos

Desarrollo Inmobiliario

Para comprar casa con otra persona no necesitas casarte, así puedes hacerlo

La modalidad Unamos Créditos del Infonavit es más utilizada que la de hipotecas conyugales.
vie 13 febrero 2026 04:32 PM
En la actualidad se puede comprar una vivienda con otra persona aunque no haya matrimonio. (Constantinis/Getty Images)

Si una de las razones para casarse era poder unir créditos para comprar una casa, el pretexto es cada vez más obsoleto. En la actualidad, el Infonavit y los bancos en México permiten unir ingresos y créditos para comprar vivienda sin que exista un matrimonio de por medio.

La posibilidad abre el acceso a una hipoteca conjunta entre parejas que no están casadas, familiares directos o incluso amigos o corresidentes, siempre que cumplan los requisitos de cada institución.

En un mercado donde el valor de la vivienda exige mayores montos de financiamiento, este esquema se volvió una alternativa recurrente para quienes buscan comprar sin hacerlo en solitario.

En 2025, el propio Infonavit documentó que una parte relevante de su colocación se concentra en esquemas donde se combinan ingresos.

Durante el año pasado, se colocaron 600,524 créditos para comprar vivienda, de los cuáles 469,529 fueron individuales, 444,572 conyugales y 86,423 a través del esquema Unamos Créditos que permite la combinación de créditos sin ningún vínculo legal.

Un crédito, dos personas y un mismo compromiso

Un crédito mancomunado es un préstamo hipotecario que suma los ingresos de dos personas para acceder a un monto mayor de financiamiento. Ambas firman el contrato, asumen las mismas obligaciones y, al liquidar, se convierten en copropietarias del inmueble en partes iguales, salvo que desde el inicio se pacte otra proporción.

“El crédito mancomunado no requiere que estés casado con tu compañero de crédito”, de acuerdo con un análisis de BBVA México, que detalla que la figura puede darse entre padres e hijos, hermanos o parejas sin matrimonio.

La institución, por ejemplo, evalúa a ambas personas con los mismos criterios: ingresos, historial crediticio y documentación.

Lo que permite el Infonavit sin matrimonio

El Infonavit incorporó el programa Unamos Créditos, que permite unir el monto de dos créditos individuales para comprar vivienda nueva o usada, sin necesidad de estar casados. El esquema aplica entre familiares, como padres, hijos o hermanos, parejas sin matrimonio o incluso amigos.

“Ahora para comprar vivienda nueva o existente, puedes unir el monto de tu primer Crédito Infonavit con algún familiar… o con tu pareja sin necesidad de estar casados”, explica el organismo en su guía oficial.

El trámite exige que ambas personas tengan relación laboral vigente y la puntuación mínima requerida.

En este modelo, la vivienda se adquiere en copropiedad. Cada acreditado conserva derechos y obligaciones proporcionales al monto de su crédito, incluidos los gastos de mantenimiento, el pago de servicios y las decisiones sobre mejoras al inmueble.

Qué ofrecen los bancos

En el sistema bancario, las hipotecas mancomunadas también operan sin exigir matrimonio en todos los casos. Algunas instituciones aceptan parejas en concubinato, familiares directos o personas con un vínculo comprobable.

Algunas entidades financieras permiten la unión de esfuerzos a parejas que viven en concubinato y a personas vinculadas por lazos familiares”, explica Fernando Soto-Hay, director de Tu Hipoteca Fácil, en un análisis sectorial.

El proceso es similar al de un crédito individual: se revisa el buró de crédito de ambas personas, se valida la estabilidad de ingresos y, una vez aprobado, los dos firmantes adquieren los mismos derechos y obligaciones.

“Si bien es un solo crédito, evaluamos a las dos personas bajo los mismos criterios”, señala Adolfo Loria, director de Estrategia y Productos Hipotecarios en Santander, citado en el mismo documento.

Entre las instituciones que ofrecen esquemas de hipoteca para dos personas se encuentran Banorte, HSBC México, Scotiabank México, Bancoppel, Banregio y BX+, cada una con criterios específicos sobre parentesco, convivencia y documentación.

Propiedad compartida y reglas claras

Un rasgo común en estos esquemas es la copropiedad. Aunque una persona aporte un mayor ingreso o sea reconocida como acreditada principal, el contrato suele establecer que la vivienda pertenece a ambas en partes iguales al finalizar el pago, a menos que se indique lo contrario desde el inicio.

En caso de separación, divorcio o desacuerdo entre las partes, el crédito no se modifica de forma automática.

“La situación del crédito no cambia en nada con un divorcio”, explica Loria; cualquier ajuste requiere un acuerdo legal que defina quién continúa con los pagos y cómo se distribuye la propiedad.

Un esquema cada vez más común

En México, alrededor de 35% de los créditos hipotecarios vigentes se contratan de forma mancomunada, de acuerdo con Tu Hipoteca Fácil. La cifra refleja una práctica que se consolidó como respuesta a la necesidad de sumar ingresos para acceder a una vivienda, más allá del estado civil.

Comprar casa sin casarse no implica un atajo ni un beneficio adicional frente a otros esquemas. Es, simplemente, una vía formal reconocida por el Infonavit y por los bancos, con reglas claras, responsabilidades compartidas y un requisito central: que ambas personas puedan y quieran asumir, juntas, una deuda de largo plazo.

