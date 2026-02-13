Para comprar casa con otra persona no necesitas casarte: cómo juntar créditos de Infonavit o bancos

En 2025, el propio Infonavit documentó que una parte relevante de su colocación se concentra en esquemas donde se combinan ingresos.

Durante el año pasado, se colocaron 600,524 créditos para comprar vivienda, de los cuáles 469,529 fueron individuales, 444,572 conyugales y 86,423 a través del esquema Unamos Créditos que permite la combinación de créditos sin ningún vínculo legal.

Un crédito, dos personas y un mismo compromiso

Un crédito mancomunado es un préstamo hipotecario que suma los ingresos de dos personas para acceder a un monto mayor de financiamiento. Ambas firman el contrato, asumen las mismas obligaciones y, al liquidar, se convierten en copropietarias del inmueble en partes iguales, salvo que desde el inicio se pacte otra proporción.

“El crédito mancomunado no requiere que estés casado con tu compañero de crédito”, de acuerdo con un análisis de BBVA México, que detalla que la figura puede darse entre padres e hijos, hermanos o parejas sin matrimonio.

La institución, por ejemplo, evalúa a ambas personas con los mismos criterios: ingresos, historial crediticio y documentación.

Lo que permite el Infonavit sin matrimonio

El Infonavit incorporó el programa Unamos Créditos, que permite unir el monto de dos créditos individuales para comprar vivienda nueva o usada, sin necesidad de estar casados. El esquema aplica entre familiares, como padres, hijos o hermanos, parejas sin matrimonio o incluso amigos.

“Ahora para comprar vivienda nueva o existente, puedes unir el monto de tu primer Crédito Infonavit con algún familiar… o con tu pareja sin necesidad de estar casados”, explica el organismo en su guía oficial.

El trámite exige que ambas personas tengan relación laboral vigente y la puntuación mínima requerida.

En este modelo, la vivienda se adquiere en copropiedad. Cada acreditado conserva derechos y obligaciones proporcionales al monto de su crédito, incluidos los gastos de mantenimiento, el pago de servicios y las decisiones sobre mejoras al inmueble.