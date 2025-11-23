No solo tiene el Estadio Azteca: así es vivir en Santa Úrsula Coapa, una colonia con piedra volcánica e historia

Un territorio marcado por el agua, la piedra y una hacienda

Mucho antes de que existiera el nombre Santa Úrsula, los Tepanecas habitaron este territorio y lo llamaron Tochco. De acuerdo con la alcaldía Coyoacán, se conformó como un pueblo costero con múltiples manantiales que propiciaron las actividades agrícolas e incluso de pesca.

Las características del lugar dieron origen al sobrenombre "Techuiche" o "Tecuichs" para los antiguos pobladores, por la abundancia de lagartijas de talla mediana con un collar de colores característico.

Esa vocación agrícola y ganadera se mantuvo durante la época colonial. La zona de Tlalpan formaba parte del área productiva de la Ciudad de México, y conforme la capital se consolidó, Santa Úrsula comenzó su parcelamiento enfocado principalmente al desarrollo de zonas habitacionales y comerciales.

La colonia recibió influencia arquitectónica del siglo XIX y se consolidó como una zona habitacional de clase media, un carácter que ha prevalecido hasta la actualidad con algunas mezclas de usos mixtos.

La historia de Santa Úrsula está, además, ligada a la Hacienda de Coapa. Durante el virreinato, a partir del siglo XVII, comenzó a erigirse esta hacienda que se consolidó en el siglo XVIII.

El comercio y los servicios se concentran principalmente en una zona comercial extensa, mientras que el resto de usos mixtos están emplazados en zona baja. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Perteneció a la orden religiosa de los dominicos y se ubicó cerca de Santa Úrsula, aprovechando el abundante agua dulce y la tierra fértil para cultivar maíz, cebada y trigo.

La propiedad cambió de manos en 1681, cuando los dominicos vendieron la finca al capitán Juan Gerónimo López de Peralta y Urrutia, de acuerdo con el gobierno local.

Durante más de 30 años hubo una disputa por la hacienda entre el capitán y el cacique de Coyoacán Juan Ixtolinque. Juan Gerónimo finalmente se quedó con la propiedad y adquirió un título nobiliario de marquesado de Castilla, por lo que la hacienda llevó el nombre de Villa del Villar del Águila.

La hacienda se integró de 26 establos que proveían de productos lácteos y de carne, convirtiéndose en un importante centro productivo.

Sin embargo, durante la Independencia de México y la inestabilidad política del siglo XIX, la hacienda se dividió y el territorio del pueblo quedó fragmentado en tres zonas: el pueblo, el pedregal y el ejido viejo.

La traza urbana que cuenta historias

Esa fragmentación se refleja hoy en la configuración irregular de Santa Úrsula, con una traza urbana irregular, "de plato roto", a través de calles angostas y callejones.

Esta disposición responde tanto a su origen prehispánico como a las condiciones físicas del terreno, con vasta superficie de roca volcánica y la presencia de manantiales y escorrentías que moldearon el crecimiento del asentamiento.