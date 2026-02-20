La oficina cambia de escala: corporativos se achican y firmas pequeñas se expanden

De acuerdo con el estudio, las empresas con más de 10,000 empleados esperan reducir sus oficinas, mientras que las compañías más pequeñas anticipan incrementos moderados en superficie, en algunos casos superiores a 30%, pero bajo esquemas de mayor eficiencia y adaptabilidad.

Esta divergencia marca el inicio de una nueva lógica inmobiliaria. Las grandes empresas ajustan portafolios amplios que se diseñaron para otra etapa del trabajo, mientras que las organizaciones jóvenes o en expansión buscan espacios más compactos, pero mejor equipados para colaboración, aprendizaje y presencia física puntual.

Menos metros, más intención

El estudio subraya que el futuro del trabajo no se define solo por cuántos días se acude a la oficina, sino por qué ocurre cuando las personas están ahí.

Gensler señala que los empleados consideran que necesitan la oficina más de lo que actualmente la usan, especialmente para tareas colectivas, formación y conexión entre equipos.