Con frecuencia veo a empresas debatir sobre si necesitan más o menos espacio, si deben volver a la oficina o mantener esquemas flexibles. Rara vez la conversación empieza donde debería: en el negocio. Cuando el espacio se analiza aislado de la operación, de la cultura y de los objetivos reales de la organización, deja de ser un activo y empieza a operar como un freno silencioso. No genera una crisis visible, pero sí una erosión constante.

Reducir metros cuadrados se ha convertido en una respuesta casi automática, lo he visto muchas veces y aunque la intención suele ser buena, el resultado no siempre lo es. Menos espacio sin una reflexión profunda termina provocando equipos desconectados, áreas que no responden a la forma real de trabajar y oficinas que nadie siente propias. No se trata de tener más o menos, sino de entender qué necesita la empresa para funcionar mejor. Y esa respuesta nunca es estándar.

Hay costos que no aparecen en los reportes financieros, pero que pesan más que la renta mensual. La rotación de personas clave, la baja colaboración entre áreas, la pérdida de foco o la dificultad para atraer talento no suelen atribuirse al espacio físico; sin embargo, en muchos casos, la oficina juega un papel más determinante del que se reconoce. Cuando el espacio no acompaña al negocio, el desgaste se vuelve cotidiano.

Con el tiempo he llegado a una conclusión clara: el metro cuadrado dejó de ser una medida suficiente para el éxito de una oficina. La productividad es un indicador mucho más honesto, no hablo solo de horas trabajadas, sino de calidad de decisiones, velocidad de ejecución y capacidad de colaboración. Las oficinas que aportan valor son aquellas que facilitan el trabajo real, no las que cumplen con una idea heredada de cómo “debería” verse un corporativo.