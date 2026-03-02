La nueva Fibra Park Life busca convertir la vivienda en renta en apuesta bursátil en un entorno regulado

Gustavo Tomé, quien encabezará el comité técnico del fideicomiso y también preside Fibra Plus, sostiene que la idea parte de una lectura estructural del mercado. “Es una clase de activo muy particular… tiene unos factores que le llamamos de viento en cola muy fuertes”, dijo en entrevista.

Entre ellos mencionó la formación de hogares, la brecha de asequibilidad y la movilidad laboral.

La propuesta no es construir vivienda nueva. Park Life adquiere inmuebles ya desarrollados y en operación. “Fibra Parklife no desarrolla, no construye edificios, podrá habilitarlos, pero no construirlos”, afirmó Tomé.

El planteamiento es comprar activos estabilizados, con flujos conocidos, y operarlos de forma interna, bajo un modelo que distribuye 95% del resultado fiscal neto.

Gustavo Tomé lidera el Comité Técnico del fideicomiso. (Foto: Cortesía.)

De mercado individual a vehículo bursátil

En México, la renta de vivienda existe desde hace décadas, pero en su mayoría bajo esquemas individuales. Propietarios que administran uno o varios departamentos forman parte de ese universo. Gustavo Tomé lo llama un mercado “individual”, en el que conviven esquemas formales e informales.