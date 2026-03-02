El tope de rentas se cruza con la informalidad de los arrendamientos en la CDMX

Según el comunicado oficial de la Corte, la norma busca proteger el derecho a una vivienda adecuada y prevenir incrementos que favorezcan procesos de gentrificación, sin eliminar la libertad de las partes para fijar el monto inicial de la renta. La inflación anual de 2025 fue de 3.69%, según el Banco de México, lo que significa que ese es el porcentaje máximo en que pueden ajustarse las rentas en los contratos que se renegocien a partir de ahora.

En la práctica, el efecto inmediato de la resolución depende de una condición que el propio mercado dificulta: la formalidad.

La Suprema Corte también avaló la creación de un padrón de arrendadores, pero con datos limitados. (Paula Aristizabal/Getty Images)

Un mercado elusivo

Leonardo González Tejeda, analista del mercado inmobiliario y CIO de Homepty, describe el sector de renta en México como un mercado que opera con un alto grado de informalidad y una elevada evasión fiscal. Para él, el cumplimiento pleno de la ley está necesariamente atado a la formalización de ese sector, algo que por ahora no existe.

Arturo Rosales, director de Finanzas de Mica.Rent, empresa de gestión de arrendamientos en la CDMX, estima que al menos 30% de las propiedades en renta en la ciudad no tienen trazabilidad: no hay contrato registrado, los pagos se hacen en efectivo y no existe discrepancia fiscal que delate el ingreso. En el Estado de México, dice, la cifra es aún mayor.