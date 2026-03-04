El sur de México cuesta más en vivienda, pero no por el precio: estados con más rezago en hogares

El reporte mide, con datos de las propias viviendas y de quienes las habitan, el grado en que el Estado cumple con sus obligaciones en materia de derechos sociales. En el sur del país, la vivienda es el pendiente más visible.

El rezago en números

El Inegi evalúa los materiales con que está construida la casa y si sus dimensiones son suficientes para quienes la habitan, así como el acceso a servicios básicos, si la vivienda cuenta con agua, drenaje, electricidad y otros servicios esenciales.

Con ese marco, en 2024 la situación nacional muestra avances. A nivel país, 92.1% de la población no presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda, mientras que 85.9% tuvo acceso a servicios básicos en su hogar, según el SIDS 2024.

Ambos indicadores mejoraron respecto a 2016. Pero esos promedios nacionales ocultan diferencias entre estados.

En Chiapas, Guerrero y Oaxaca el panorama es distinto. En estas tres entidades, los porcentajes de población sin carencia por calidad y espacios de la vivienda oscilaron entre 73.8 y 81.2% en 2024, cifras que se ubican entre 10 y casi 20 puntos por debajo de la media nacional.