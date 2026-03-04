El sur de México cuesta más en vivienda, pero no por el precio: estados con más rezago en hogares

En estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la vivienda, un derecho reconocido por la Constitución mexicana, aún enfrenta condiciones que distan de los estándares básicos. Pisos de tierra, techos endebles, sin agua entubada que llega todos los días y sin acceso a los servicios que el resto del país da por sentado.
Esa es la fotografía que traza el Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) 2024, publicado este 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte mide, con datos de las propias viviendas y de quienes las habitan, el grado en que el Estado cumple con sus obligaciones en materia de derechos sociales. En el sur del país, la vivienda es el pendiente más visible.
El rezago en números
El Inegi evalúa los materiales con que está construida la casa y si sus dimensiones son suficientes para quienes la habitan, así como el acceso a servicios básicos, si la vivienda cuenta con agua, drenaje, electricidad y otros servicios esenciales.
Con ese marco, en 2024 la situación nacional muestra avances. A nivel país, 92.1% de la población no presentó carencia por calidad y espacios de la vivienda, mientras que 85.9% tuvo acceso a servicios básicos en su hogar, según el SIDS 2024.
Ambos indicadores mejoraron respecto a 2016. Pero esos promedios nacionales ocultan diferencias entre estados.
En Chiapas, Guerrero y Oaxaca el panorama es distinto. En estas tres entidades, los porcentajes de población sin carencia por calidad y espacios de la vivienda oscilaron entre 73.8 y 81.2% en 2024, cifras que se ubican entre 10 y casi 20 puntos por debajo de la media nacional.
En servicios básicos, la brecha es aún más pronunciada: solo entre 51.3 y 53.4% de su población tuvo acceso a estos servicios, frente al 85.9% del promedio del país.
El SIDS identifica, con base en el Enfoque Basado en Derechos Humanos, si las intervenciones públicas materializan los derechos sociales con igualdad y progresividad, precisa el Inegi.
El agua, el indicador más revelador
Dentro de los servicios básicos, el acceso al agua cotidiana es donde la brecha es más amplia. En 2024, el promedio nacional de población con suministro diario de agua dentro de su vivienda fue de 53.4%, una cifra que ya de por sí revela un déficit extendido.
Pero en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ese porcentaje cae a 24% o menos, de acuerdo con los datos del SIDS.
En el extremo opuesto, estados como Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Sinaloa reportaron que 81.1% o más de su población contó con agua diaria dentro del hogar. La distancia entre ambos extremos es de más de 57 puntos porcentuales.
Ocho años de datos: ¿qué ha cambiado desde 2016?
El SIDS tiene cobertura desde 2016, lo que permite rastrear la evolución de los indicadores de vivienda a lo largo de ocho años.
A nivel nacional, en cuanto a la calidad y espacios de la vivienda, el porcentaje de población sin carencia pasó de 88% en 2016 a 92.1% en 2024. En servicios básicos, el avance fue de 80.8% a 85.9% en el mismo periodo.
En los tres estados con mayores rezagos, también hubo movimiento al alza, aunque desde una base mucho más baja y sin alcanzar el promedio nacional.
En Guerrero, la población sin carencia por calidad y espacios pasó de 68.3% en 2016 a 73.9% en 2024. En Oaxaca, de 73.7% a 81.1% en el mismo indicador, el avance más notorio de los tres. En Chiapas, de 75.5% a 81.0%.
En servicios básicos, la evolución también fue positiva pero más lenta. Oaxaca pasó de 38.0% en 2016 a 53.3% en 2024, un salto de más de 15 puntos porcentuales, aunque sigue siendo la entidad con el nivel más bajo en ese indicador.
Guerrero fue de 49.8% a 52.6%, y Chiapas de 47.7% a 51.4%. En contraste, el promedio nacional se ubicó en 85.9%, lo que significa que incluso con la mejoría, los tres estados del sur permanecen más de 30 puntos por debajo de la media.
En cuanto al suministro diario de agua, Chiapas pasó de 9.2% en 2016 a 14.0% en 2024, Guerrero, de 9.2% a 9.3%, y Oaxaca, de 8.8% a 15.7%.
La media nacional, en cambio, fue de 53.4% en 2024, prácticamente la misma que en 2016 54.8%.
Cómo le fue al resto del país en 2024
Fuera del sur, el panorama de la vivienda en México muestra una realidad heterogénea Los estados con los mejores resultados en calidad y espacios de la vivienda en 2024 fueron Coahuila 97.5%, Nuevo León 97.4% y Aguascalientes 97.1%. En servicios básicos, encabezaron Nuevo León 98.1%, Coahuila 98.1% y Aguascalientes 98.0%.
Campeche, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo registraron niveles intermedios, con rezagos menores a los del sur pero aún por debajo del promedio nacional en alguno de los indicadores.
Tabasco, por ejemplo, presentó en 2024 un 66.2% en servicios básicos, lo que lo ubica como el cuarto estado con menor acceso en ese rubro.