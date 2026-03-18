Espacio Condesa, el nuevo centro comercial de la CDMX que tardó 10 años en construirse

El proyecto contempla, además, un hotel y viviendas, no obstante, ambos componentes se encuentran en etapa de aprobación por parte del gobierno de la Ciudad de México.

Los retrasos

El espacio, ubicado en la intersección de las avenidas Benjamín Franklin y Revolución, fue anunciado en 2016 por la Fibra y por Némesis Capital con un diseño original de Skidmore, Owings & Merrill (SOM), con pretensiones de terminar su primera etapa en 2019 y la segunda en 2021.

Ese año, el componente de oficinas representaría 21% de su portafolio. Esta cifra se ha reducido debido al crecimiento de las propiedades del fideicomiso.

El proyecto fue modificado en una primera etapa con solo el edificio de oficinas y los espacios comerciales. (Foto: Diana Zavala, Obras)

Aunque para la pandemia la obra ya tenía retraso, de acuerdo con lo prometido en el plan inicial, el fideicomiso no informó sobre las interrupciones de la obra.

Después, llegó el confinamiento sanitario que trajo problemas a toda la industria de la construcción ya que, a pesar de ser uno de los sectores que reanudaron actividades de manera prioritaria, los materiales de construcción se encarecieron y escasearon.