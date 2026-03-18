Espacio Condesa, el nuevo centro comercial de la CDMX que tardó 10 años en construirse

El centro comercial Espacio Condesa, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, está cerca de hacerse realidad después de 10 años de haberse anunciado.
El proyecto, propiedad de Fibra Plus, ha enfrentado retrasos en las obras y cambios en el proyecto. No obstante, es uno de los más importantes para el fideicomiso al representar en metraje 11.03% del total de su cartera.
La parte comercial del inmueble comenzará a operar durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el reporte trimestral más actual del fideicomiso, entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Las oficinas se inaugurarán durante el semestre siguiente.
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El proyecto contempla, además, un hotel y viviendas, no obstante, ambos componentes se encuentran en etapa de aprobación por parte del gobierno de la Ciudad de México.
Los retrasos
El espacio, ubicado en la intersección de las avenidas Benjamín Franklin y Revolución, fue anunciado en 2016 por la Fibra y por Némesis Capital con un diseño original de Skidmore, Owings & Merrill (SOM), con pretensiones de terminar su primera etapa en 2019 y la segunda en 2021.
Ese año, el componente de oficinas representaría 21% de su portafolio. Esta cifra se ha reducido debido al crecimiento de las propiedades del fideicomiso.
Aunque para la pandemia la obra ya tenía retraso, de acuerdo con lo prometido en el plan inicial, el fideicomiso no informó sobre las interrupciones de la obra.
Después, llegó el confinamiento sanitario que trajo problemas a toda la industria de la construcción ya que, a pesar de ser uno de los sectores que reanudaron actividades de manera prioritaria, los materiales de construcción se encarecieron y escasearon.
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Esto implicó un cambio de planes, con una nueva fecha de inauguración para 2021. En febrero de ese año, la firma de consultoría Solili informó que la construcción tenía un avance de 70%.
No obstante, la obra volvió a retrasarse y en enero de 2023 enfrentó una suspensión de actividades por parte del gobierno de la Secretaría del Medioambiente (Sedema), debido a que el proyecto no presentó Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de una de las dos torres, la correspondiente a vivienda.
Esto implicó cambios en el proyecto, ya que después de tramitar los permisos correspondientes, se aprobó el proyecto solo para el 74% de lo planeado, que contempla la parte comercial, de oficinas y el espacio de amenidades del hotel, de acuerdo con la página oficial del espacio.
“La presente fase del proyecto fue ingresada como Daño Ambiental con la finalidad de regularizar en materia de impacto ambiental los trabajos que fueron realizados; los cuales, consistieron en la demolición de 7,888.74 m2 de una agencia automotriz y demolición de firmes de concreto en una superficie de 10,166.42 m2, así como la excavación para la construcción de 12 sótanos para albergar 3,195 cajones de estacionamiento, 630 biciestacionamientos, cuartos de máquinas y las cisternas del conjunto”, se indica en la página.
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Esto dio como resultado un aval por Dictamen de Daño Ambiental SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002534/2023 de fecha 18 de mayo 2023, que da pie al proyecto que está actualmente en construcción. Para la obra restante, la MIA aún está en trámite.
No obstante, no fue el último reto para el proyecto. En octubre de 2024 se volvió a enfrentar una suspensión de actividades por no contar con medidas de suspensión correspondientes a los predios colindantes.
Actualmente el proyecto ya está casi concluido, con trabajos de finalización de acabados. No obstante, la torre de vivienda queda pendiente. De acuerdo con el reporte de Fibra Plus, no hay fecha para su finalización.
¿En qué consiste Espacio Condesa?
La construcción cuenta con una torre de oficinas de 30 pisos que abarcan 38,447 metros cuadrados, y una zona comercial de 23,527 metros cuadrados más. En el futuro, la vivienda sumará 7,977 metros cuadrados. En el caso de la vivienda, se proyecta que se trate de suites en renta.
La obra se desplanta en 10,659.71 metros cuadrados con 9,907.21 de base y el resto de espacio libre. Además, tiene 12 sótanos, 3,195 cajones de estacionamiento y 630 de biciestacionamiento.
En total, en esta primera etapa se consideran 196,828.86 metros cuadrados de construcción en total.