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Desarrollo Inmobiliario

Prologis va por Fibra Macquarie por hasta 10,500 millones de pesos

La oferta pública de adquisición se realiza por el 100% de los certificados bursátiles del fideicomiso.
mar 07 abril 2026 03:38 PM
nave industrial
La empresa busca combinar as carteras, ambas enfocadas en el sector industrial. (Foto: Unaihuiziphotography/Getty Images)

Fibra Prologis, el fideicomiso especializado en naves industriales, busca adquirir el 100% de Macquarie, por lo que presentó una oferta pública de adquisición por los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios. Cada uno de ellos por un precio equivalente a 44 pesos y un importe total máximo en efectivo de 10,524 millones de pesos.

La propuesta, de acuerdo con Prologis, ofrece a los tenedores de los CBFIs una prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de 21.2%.

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Para realizar esta oferta, el fideicomiso recibió la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio, la cuál tiene una vigencia de seis meses y puede prorrogarse por seis meses más.

Dentro de este periodo, la oferta tiene como fecha de vencimiento el 5 de mayo de 2026.

¿Qué busca Prologis con la adquisición?

De acuerdo con el fideicomiso, “las carteras combinadas estarán en la mejor posición para beneficiarse de las necesidades logísticas de la creciente base de consumo en México”, dijo en un comunicado.

Para ello, se consideran con la experiencia en la administración de una empresa que cotiza en la bolsa, a través de su rentabilidad total demostrada para inversionistas, de 467.6%, desde su oferta pública inicial en 2014.

¿Quiénes son Fibra Prologis y Fibra Macquarie?

Prologis cuenta con 581 propiedades de inversión, enfocadas en naves industriales clase A, que suman 87.4 millones de pies cuadrados.

De ese total, poco más de la tercera parte está en la Ciudad de México. En segundo lugar está Ciudad Juárez con el 19%, mientras que en Monterrey y en Guadalajara concentran cerca del 24%.

En la lista siguen Reynosa, con 8.55% y en Tijuana, con 2.7%.

Fibra Macquarie , por su parte, tiene 262 propiedades en su portafolio, con más de 3 millones de metros cuadrados arrendables. Del total del inventario, 17 son comerciales.

Sus inmuebles se distribuyen en 15 estados de la República, con mayor presencia en Chihuahua.

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