Para realizar esta oferta, el fideicomiso recibió la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio, la cuál tiene una vigencia de seis meses y puede prorrogarse por seis meses más.

Dentro de este periodo, la oferta tiene como fecha de vencimiento el 5 de mayo de 2026.

¿Qué busca Prologis con la adquisición?

De acuerdo con el fideicomiso, “las carteras combinadas estarán en la mejor posición para beneficiarse de las necesidades logísticas de la creciente base de consumo en México”, dijo en un comunicado.

Para ello, se consideran con la experiencia en la administración de una empresa que cotiza en la bolsa, a través de su rentabilidad total demostrada para inversionistas, de 467.6%, desde su oferta pública inicial en 2014.

¿Quiénes son Fibra Prologis y Fibra Macquarie?

Prologis cuenta con 581 propiedades de inversión, enfocadas en naves industriales clase A, que suman 87.4 millones de pies cuadrados.

De ese total, poco más de la tercera parte está en la Ciudad de México. En segundo lugar está Ciudad Juárez con el 19%, mientras que en Monterrey y en Guadalajara concentran cerca del 24%.

En la lista siguen Reynosa, con 8.55% y en Tijuana, con 2.7%.

Fibra Macquarie , por su parte, tiene 262 propiedades en su portafolio, con más de 3 millones de metros cuadrados arrendables. Del total del inventario, 17 son comerciales.

Sus inmuebles se distribuyen en 15 estados de la República, con mayor presencia en Chihuahua.