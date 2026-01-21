El precio de las naves industriales se congela tras años de alzas

Durante el cierre de 2025, el mercado industrial mexicano llegó a un punto de inflexión. Tras varios años de incrementos continuos, el valor de renta de las naves dejó de subir en el cuarto trimestre y cerró sin variaciones frente al trimestre previo.

El ajuste no ocurrió de forma abrupta ni generalizada, pero sí marcó el final de una racha alcista que definió al sector desde la pandemia. De acuerdo con análisis de la consultora inmobiliaria Datoz, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

A nivel nacional, el precio promedio de renta se ubicó en 7.4 dólares por metro cuadrado al mes al cierre del cuarto trimestre, sin cambios frente al trimestre anterior. La empresa atribuye este comportamiento a la normalización de los costos de construcción y a la volatilidad del tipo de cambio, factores que habían presionado los precios durante los últimos ciclos.