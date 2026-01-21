Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

El precio de las naves industriales se congela tras años de alzas

Otros indicadores como la absorción y construcción siguen una tendencia positiva, pero con desaceleración en su crecimiento.
mié 21 enero 2026 02:01 PM
Este factor redefine las reglas para la competencia de naves industriales en México
Las naves industriales tuvieron cinco años de crecimiento antes de su estabilización en 2025. (Global Engineering Group/Getty Images)

Durante el cierre de 2025, el mercado industrial mexicano llegó a un punto de inflexión. Tras varios años de incrementos continuos, el valor de renta de las naves dejó de subir en el cuarto trimestre y cerró sin variaciones frente al trimestre previo.

El ajuste no ocurrió de forma abrupta ni generalizada, pero sí marcó el final de una racha alcista que definió al sector desde la pandemia. De acuerdo con análisis de la consultora inmobiliaria Datoz, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

A nivel nacional, el precio promedio de renta se ubicó en 7.4 dólares por metro cuadrado al mes al cierre del cuarto trimestre, sin cambios frente al trimestre anterior. La empresa atribuye este comportamiento a la normalización de los costos de construcción y a la volatilidad del tipo de cambio, factores que habían presionado los precios durante los últimos ciclos.

crecimiento-precio-naves-industriales.jpg
Al final de 2025 el precio de las naves industriales se congeló. (Fuente: Datoz.)

El freno en los precios no implicó una desaceleración general del mercado, aunque sí se reflejó su estabilización en otros indicadores.

El inventario industrial nacional cerró el trimestre con 110 millones de metros cuadrados, un crecimiento trimestral de 1%, mientras que la disponibilidad se mantuvo en 9 millones de metros cuadrados, también con un aumento marginal de 1%.

La tasa de disponibilidad nacional subió tres puntos base y se ubicó en 7.86%, de acuerdo con el panorama de mercado de Datoz para el cuarto trimestre de 2025 .

La absorción bruta mantuvo un ritmo constante a lo largo del año. El cuarto trimestre concentró uno de los niveles más altos de absorción de 2025, en línea con la tendencia observada desde 2021, cuando la demanda industrial comenzó a expandirse con mayor fuerza, aunque con un crecimiento ligero respecto a 2024, cuando la absorción fue de 1,214 millones de metros cuadrados.

En el último periodo de 2025, este indicador se situó en 1,264 millones de metros cuadrados absorbidos.

absorciónnaves-industriales
La absorción se mantuvo estable al cierre del año. (Fuente: Datoz)

Un mercado que ajusta su forma de crecer

Más que un cambio de ciclo, el cierre de 2025 reflejó un ajuste en la forma en la que se desarrolla nuevo espacio industrial.

Durante el cuarto trimestre, alrededor de una tercera parte de los inicios de construcción correspondió a proyectos build-to-suit en renta, es decir, edificios diseñados a la medida de un usuario específico.

Datoz, identifica una mayor preferencia por desarrollos con demanda asegurada desde el inicio.

Este patrón contrastó con años previos, cuando el crecimiento del inventario se apoyó con mayor peso en edificios especulativos. En 2024, los reportes de Datoz mostraban una participación más equilibrada entre desarrollos especulativos y proyectos a la medida, particularmente en regiones con alta presión de demanda como el norte del país.

Regiones: estabilidad con matices

El congelamiento de precios no se presentó de forma uniforme en todas las regiones. En el centro del país, el mercado cerró 2025 con una tasa de disponibilidad de 4.80%, una de las más bajas a nivel nacional.

Aunque las desocupaciones y subarrendamientos aumentaron 67% en el trimestre, la presión de la demanda mantuvo el mercado prácticamente lleno. En este contexto, el precio promedio de renta en la región bajó 2% trimestral y se ubicó en 9.61 dólares por metro cuadrado mensual, según el reporte regional de Datoz.

“La demanda es tan alta que la tasa de disponibilidad apenas varía”, explicó Silvia Gómez, especialista de Datoz para la región Centro, al detallar que la disponibilidad incluye tanto espacios listos para ocuparse como proyectos en construcción.

La corrección en precios ocurrió después de alcanzar máximos históricos durante el año.

En el noreste del país, liderado por Monterrey, el inventario creció 1% trimestral y la disponibilidad aumentó 6%. Aun así, el precio de renta se mantuvo sin cambios en 6.99 dólares por metro cuadrado mensual al cierre del cuarto trimestre.

La región concentró 63% de la absorción bruta dentro de su mercado.

El norponiente, que incluye mercados como Tijuana y Ciudad Juárez, mostró una dinámica distinta. La disponibilidad se mantuvo en niveles más altos, con una tasa superior a 10%, y el precio promedio de renta cerró el trimestre en 7.7 dólares por metro cuadrado mensual, sin variación frente al trimestre previo.

Datoz señala que esta región quedó rezagada en el cuarto trimestre frente al dinamismo observado en el centro y el noreste del país.

En el Bajío, el mercado industrial mantuvo una tasa de disponibilidad de 5.65% y un precio promedio de 5.99 dólares por metro cuadrado mensual, también sin cambios.

Aunque los movimientos de salida y subarrendamiento disminuyeron frente al trimestre previo, la absorción se mantuvo estable a lo largo de 2025, de acuerdo con el panorama regional de Datoz.

Comparación con 2024: del crecimiento a la pausa

El contraste con 2024 resulta claro en los precios. En ese año, el mercado todavía registraba incrementos, aunque cada vez más moderados.

El precio nacional de renta cerró 2024 en niveles inferiores a los observados en 2025, y varias regiones reportaron ajustes al alza trimestre a trimestre, según el reporte del cuarto trimestre de 2024.

Durante 2024, la tasa de disponibilidad nacional se ubicaba en 6.36%, un nivel más bajo que el observado al cierre de 2025. El incremento gradual de la disponibilidad a lo largo de 2025 acompañó la estabilización de precios, sin revertir la presión estructural de la demanda en los principales corredores industriales del país.

