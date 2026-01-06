2026 es clave para Vivienda para el Bienestar: cómo va la entrega de casas con Conavi, Fovissste e Infonavit

2026: los momentos clave del año

En 2026 convergen tres procesos principales: las primeras entregas derivadas de los sorteos de Conavi, la operación del programa de crédito del Fovissste y la continuidad del calendario de entregas del Infonavit.

En la Conavi, enero está destinado a cerrar los trámites posteriores a los 154 sorteos nacionales realizados en diciembre y a integrar expedientes finales de personas seleccionadas.

De acuerdo con el gobierno de México, la primera etapa de entregas deberá concluir antes de febrero de 2026, con prioridad en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Quintana Roo.

El registro permanece abierto en módulos y plataformas para etapas posteriores, en especial para población no derechohabiente.

En el Fovissste, 2026 inició con la entrada en vigor del Programa de Crédito 2026, vigente desde el 1 de enero y publicado el 5 de enero de 2026.

La meta es de 42,768 financiamientos, que incluyen 30,796 créditos hipotecarios y 11,972 acciones de vivienda como ampliación o mejoramiento.

Además, se destina una bolsa específica de 9,400 millones de pesos para el esquema Fovissste Mujeres, con condiciones preferenciales.

Todavía no hay un calendario claro de las construcciones y entregas de Vivienda para el Bienestar en el caso de este organismo.

En 2026, el calendario del Infonavit contempla entregas en distintos estados del país, con desarrollos ya identificados y programación multianual.

En Chiapas, por ejemplo, continúan las entregas en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. En Tapachula está programado el conjunto Villa Guadalupe y, en Tuxtla, proyectos como Nueve Palmas y Los Poetas, que registran continuidad de entregas después de los primeros movimientos realizados en 2025.

En Nuevo León, se contemplan desarrollos de gran tamaño en municipios metropolitanos: en Escobedo, San Miguel del Parque, en Juárez, Villa de Palmanova, y en Cadereyta Jiménez, Las Campanas, todos con volúmenes importantes previstos para 2026 y continuidad hacia los años siguientes.