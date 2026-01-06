Síguenos en nuestras redes sociales:

Desarrollo Inmobiliario

Vivienda para el Bienestar: los momentos clave de 2026

Este año el programa de otorgamiento de vivienda económico del gobierno federal, entra en una etapa de consolidación con la entrega de miles de viviendas que fueron planeadas y construidas en 2025.
mar 06 enero 2026 03:52 PM
2026 es clave para Vivienda para el Bienestar: cómo va la entrega de casas con Conavi, Fovissste e Infonavit
Yucatán, Veracruz y Tabasco tendrán de las entregas más numerosas de unidades de vivienda de bajo costo. (UlrikeStein/Getty Images)

El Programa de Vivienda para el Bienestar entró a 2026 con un calendario de entregas, sorteos y metas de financiamiento que involucra al Infonavit, Fovissste y Conavi.

Después de un 2025 en que se definieron registros de beneficiarios, predios y estructura operativa, el año que inicia se perfila como el periodo de ejecución de entregas y ampliación de la oferta habitacional vinculada al programa federal.

2026: los momentos clave del año

En 2026 convergen tres procesos principales: las primeras entregas derivadas de los sorteos de Conavi, la operación del programa de crédito del Fovissste y la continuidad del calendario de entregas del Infonavit.

En la Conavi, enero está destinado a cerrar los trámites posteriores a los 154 sorteos nacionales realizados en diciembre y a integrar expedientes finales de personas seleccionadas.

De acuerdo con el gobierno de México, la primera etapa de entregas deberá concluir antes de febrero de 2026, con prioridad en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Quintana Roo.

El registro permanece abierto en módulos y plataformas para etapas posteriores, en especial para población no derechohabiente.

Casas más sustentables y con menos recibos: la promesa de la vivienda en México para 2026
Desarrollo Inmobiliario

Las desarrolladoras mexicanas apuestan por diversificación y sustentabilidad de cara a 2026

En el Fovissste, 2026 inició con la entrada en vigor del Programa de Crédito 2026, vigente desde el 1 de enero y publicado el 5 de enero de 2026.

La meta es de 42,768 financiamientos, que incluyen 30,796 créditos hipotecarios y 11,972 acciones de vivienda como ampliación o mejoramiento.

Además, se destina una bolsa específica de 9,400 millones de pesos para el esquema Fovissste Mujeres, con condiciones preferenciales.

Todavía no hay un calendario claro de las construcciones y entregas de Vivienda para el Bienestar en el caso de este organismo.

En 2026, el calendario del Infonavit contempla entregas en distintos estados del país, con desarrollos ya identificados y programación multianual.

En Chiapas, por ejemplo, continúan las entregas en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. En Tapachula está programado el conjunto Villa Guadalupe y, en Tuxtla, proyectos como Nueve Palmas y Los Poetas, que registran continuidad de entregas después de los primeros movimientos realizados en 2025.

En Nuevo León, se contemplan desarrollos de gran tamaño en municipios metropolitanos: en Escobedo, San Miguel del Parque, en Juárez, Villa de Palmanova, y en Cadereyta Jiménez, Las Campanas, todos con volúmenes importantes previstos para 2026 y continuidad hacia los años siguientes.

En Tabasco destacan dos desarrollos de gran escala: Pomoca Bicentenario, en Huimanguillo, y Villa El Cielo, en el municipio de Centro, ambos con entregas programadas para 2026 y con proyección que se extiende hasta 2029 en el caso de Villa El Cielo.

En Veracruz se entregarán proyectos como Tejería y Río Medio, en el municipio de Veracruz, así como desarrollos en Coatzacoalcos como Veleros, que forman parte del paquete programado para este año y los posteriores.

En Yucatán se incluyen diversos conjuntos habitacionales en Mérida y Kanasín, entre ellos, San Marcos, Girasoles y Punta Cruz Eco, este último uno de los desarrollos más grandes de los contemplados por el instituto por el total de viviendas previstas hacia 2030.

Vivienda para el Bienestar: lo que debes saber del programa de Infonavit y Conavi
México

Vivienda para el Bienestar: lo que debes saber del programa de Infonavit y Conavi

¿En qué consiste el programa?

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una política federal que busca brindar acceso a la vivienda a la población más vulnerable, con una combinación de facilidad de acceso a créditos y construcción de unidades a partir de los 600,000 pesos y para la que convergen tres organismos:

  • Conavi: población no derechohabiente, mediante registros, diagnóstico y sorteos.
  • Infonavit: derechohabientes del sector privado, con entrega de vivienda nueva y esquemas crediticios.
  • Fovissste: trabajadores del Estado, a través de créditos y construcción vinculada al programa.

Los mecanismos de acceso varían según institución:

  • Conavi: registro en módulos y plataformas, validación socioeconómica y participación en sorteos públicos para conformar el padrón de beneficiarios.
  • Fovissste: participación en el Programa de Crédito 2026 y modalidades como Fovissste Mujeres, además de la vinculación con proyectos de vivienda del programa federal.
  • Infonavit: precalificación a través de Mi Cuenta Infonavit y acceso a las viviendas programadas dentro del esquema del Bienestar, sujetas a los criterios vigentes.

Qué quedó pendiente y qué sí ocurrió en 2025

El año 2025 configuró la base operativa del programa. En Conavi, la primera etapa cerró con 161,000 personas registradas, que pasaron a procesos de validación.

El 16 de diciembre de 2025 comenzaron los 154 sorteos nacionales para la asignación de 31,934 viviendas en 147 municipios, que definieron el orden de prelación y el padrón.

Fovissste utilizó 2025 para dos procesos paralelos: saneamiento de cartera y preparación para construcción. El 18 de agosto de 2025 anunció que aportaría 100,000 nuevos hogares al programa durante el sexenio.

El 6 de octubre de 2025 informó que 183,833 personas habían sido beneficiadas mediante liquidaciones, reestructuras, quitas y otras medidas del Programa de Justicia Social, además del primer predio autorizado en Atlixco, Puebla, en coordinación con Conavi.

En Infonavit, 2025 cerró con el arranque del calendario de entregas que abarca desarrollos en múltiples entidades. El instituto detalla entregas en octubre, noviembre y diciembre de 2025, con continuidad programada para 2026.

Las propias dependencias describieron 2025 como un periodo de construcción de bases.

