2026 es clave para Vivienda para el Bienestar: cómo va la entrega de casas con Conavi, Fovissste e Infonavit

En Tabasco destacan dos desarrollos de gran escala: Pomoca Bicentenario, en Huimanguillo, y Villa El Cielo, en el municipio de Centro, ambos con entregas programadas para 2026 y con proyección que se extiende hasta 2029 en el caso de Villa El Cielo.
En Veracruz se entregarán proyectos como Tejería y Río Medio, en el municipio de Veracruz, así como desarrollos en Coatzacoalcos como Veleros, que forman parte del paquete programado para este año y los posteriores.
En Yucatán se incluyen diversos conjuntos habitacionales en Mérida y Kanasín, entre ellos, San Marcos, Girasoles y Punta Cruz Eco, este último uno de los desarrollos más grandes de los contemplados por el instituto por el total de viviendas previstas hacia 2030.
¿En qué consiste el programa?
El Programa de Vivienda para el Bienestar es una política federal que busca brindar acceso a la vivienda a la población más vulnerable, con una combinación de facilidad de acceso a créditos y construcción de unidades a partir de los 600,000 pesos y para la que convergen tres organismos:
- Conavi: población no derechohabiente, mediante registros, diagnóstico y sorteos.
- Infonavit: derechohabientes del sector privado, con entrega de vivienda nueva y esquemas crediticios.
- Fovissste: trabajadores del Estado, a través de créditos y construcción vinculada al programa.
Los mecanismos de acceso varían según institución:
- Conavi: registro en módulos y plataformas, validación socioeconómica y participación en sorteos públicos para conformar el padrón de beneficiarios.
- Fovissste: participación en el Programa de Crédito 2026 y modalidades como Fovissste Mujeres, además de la vinculación con proyectos de vivienda del programa federal.
- Infonavit: precalificación a través de Mi Cuenta Infonavit y acceso a las viviendas programadas dentro del esquema del Bienestar, sujetas a los criterios vigentes.
Qué quedó pendiente y qué sí ocurrió en 2025
El año 2025 configuró la base operativa del programa. En Conavi, la primera etapa cerró con 161,000 personas registradas, que pasaron a procesos de validación.
El 16 de diciembre de 2025 comenzaron los 154 sorteos nacionales para la asignación de 31,934 viviendas en 147 municipios, que definieron el orden de prelación y el padrón.
Fovissste utilizó 2025 para dos procesos paralelos: saneamiento de cartera y preparación para construcción. El 18 de agosto de 2025 anunció que aportaría 100,000 nuevos hogares al programa durante el sexenio.
El 6 de octubre de 2025 informó que 183,833 personas habían sido beneficiadas mediante liquidaciones, reestructuras, quitas y otras medidas del Programa de Justicia Social, además del primer predio autorizado en Atlixco, Puebla, en coordinación con Conavi.
En Infonavit, 2025 cerró con el arranque del calendario de entregas que abarca desarrollos en múltiples entidades. El instituto detalla entregas en octubre, noviembre y diciembre de 2025, con continuidad programada para 2026.
Las propias dependencias describieron 2025 como un periodo de construcción de bases.