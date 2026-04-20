El inventario agotado y los precios disparados por el Mundial 2026

Miami albergará siete partidos del torneo entre el 11 de junio y el 19 de julio. Desde que salieron las entradas y se confirmó que el primer duelo de alto perfil sería Colombia vs. Portugal, la demanda de alojamiento se desbordó.

De acuerdo con Gustavo Galvez, CEO de PFS Realty Group, empresa de inversión y administración de propiedades en el sur de Florida, el precio de los boletos "se triplicaron o cuadruplicaron" desde su lanzamiento. Hoy prácticamente no circulan en venta primaria, todo es reventa.

El efecto en los precios de renta y la demanda de los inmuebles es proporcional. Para junio y julio, el portafolio de propiedades que administra esa empresa ya no tiene disponibilidad, por lo que tuvieron que salir a buscar nuevas unidades fuera de su inventario habitual.

La demanda tiene además una concentración geográfica clara. Los inmuebles con mayor búsqueda para renta de corta estancia se ubican en el downtown de Miami, en desarrollos como el 501, Crosby y District 225, entre otros edificios habilitados específicamente para esa modalidad, según PFS Realty.

David Arditi, director de Aria Development, desarrolladora con tres torres de renta vacacional en Downtown, que suman cerca de 1,500 unidades, confirma ese fenómeno con datos propios. En el edificio Yotel, ubicado en Downtown, la demanda para junio y julio registra un incremento de 40% frente al mismo periodo del año anterior. En los apartamentos de estancia extendida del mismo complejo, el aumento llega al 50%.