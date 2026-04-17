El sueño millennial de la casa en Acapulco mantiene con vida a su sector inmobiliario

Hubo un sueño que durante décadas ocupó la mente de familias de la Ciudad de México: tener un departamento en Acapulco. Sin embargo, los datos muestran una caída en la adquisición de vivienda en el puerto durante los últimos años. En 2019, se registraron alrededor de 4,000 escrituraciones de vivienda a través de créditos hipotecarios. En 2025, esa cifra fue de 2,400.
El sueño era no solo ir a vacacionar, sino contar con una segunda residencia en un puerto que tuvo un auge durante los años cincuenta, pero que se quedó en el imaginario de los citadinos como el lugar ideal, con una playa a la que se llega en cinco horas por carretera y donde los precios, aún con tarifas turísticas, son menores a los de otros destinos tropicales en el país.
Aunque el mercado disminuyó, aún mantiene con vida al sector inmobiliario del municipio guerrerense. Y son los nacidos al final del siglo pasado los que le dan aliento.
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De las 2,400 operaciones registradas el año pasado, hay un perfil que domina el panorama: el millennial de entre 36 y 42 años, residente de la Ciudad de México.
No obstante, la caída de la demanda se ha hecho evidente, no solo por la difuminación del sueño con el paso de las generaciones, sino por eventos naturales y sociales que han golpeado a la ciudad.
"Hemos visto una caída gradual pero constante, que no ha dejado de bajar", señaló Marisol Becerra, directora de Estrategia de Datos y Consultoría de Monopolio, plataforma inmobiliaria con presencia nacional.
Año tras año, incluso antes del huracán Otis , los números bajaron sin pausa y el fenómeno meteorológico de octubre de 2023 aceleró una tendencia que ya estaba en marcha.
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Millennials que permanecen
En el segmento medio, viviendas entre 2 y 4 millones de pesos, más del 60% de los compradores pertenece a la generación millennial. No es casualidad.
Se trata, en la mayoría de los casos, de personas que ya liquidaron o están por terminar de pagar un primer crédito hipotecario y que buscan aprovechar su subcuenta de Infonavit o Fovissste para adquirir una segunda vivienda. El mecanismo no es nuevo, es exactamente el mismo que impulsó el mercado durante décadas, pero ahora encarnado en una generación distinta.
"Tanto en el ticket de uno a dos y de dos a tres millones de pesos, vemos que los principales compradores son millennial, especialmente en el de uno a dos millones de pesos", explicó Becerra.
El comprador proveniente de la Ciudad de México representa más del 60% de las transacciones totales. El Estado de México aparece también entre los orígenes más frecuentes.
El residente de Guerrero, en contraste, ocupa el segundo o tercer lugar dependiendo del segmento, seguido por estados como Morelos, Aguascalientes y Querétaro, aunque en proporciones menores.
La reconfiguración de la vivienda en Acapulco
La composición de lo que se vende también cambió. El 72% de las 2,400 viviendas comercializadas en 2025 corresponde a mercado secundario, es decir, propiedades de reventa. Solo el 28% restante fue vivienda nueva. A nivel nacional, la tendencia hacia la reventa también existe, pero en Acapulco el fenómeno es más pronunciado.
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El segmento medio concentra el 43% de todas las operaciones. Dentro de este segmento, las casas y los departamentos se reparten de manera relativamente pareja, aunque en vivienda nueva la verticalización gana terreno. El ticket promedio de un departamento nuevo en este rango se ubica en torno a 2.3 millones de pesos.
Uno de los casos más visibles de esta reconfiguración involucra a hoteles de la zona tradicional con régimen condominal.
Propiedades como el Romano Palace comenzaron a comercializar sus habitaciones como departamentos individuales, en algunos casos a partir de 800,000 pesos. Las unidades de alrededor de 40 metros cuadrados con vista al mar se ofrecen en torno a 2.5 millones.
Marisol Becerra explicó que detrás de este fenómeno no hay una decisión corporativa, sino de propietarios particulares que, tras Otis y años de incertidumbre, optaron por desprenderse de sus participaciones.
"En muchos casos ya son hijos o nietos de los propietarios originales, entonces dicen ‘la verdad es que meternos a operarlo puede resultar mucho más complicado, entonces preferimos ya deshacernos de la propiedad’", apuntó Becerra.
Los precios en Acapulco se estancan
El precio promedio de vivienda en Acapulco se ubica en 1.8 millones de pesos, cifra alineada con la media nacional. El precio por metro cuadrado pasó de 19,000 a 20,000 pesos entre 2024 y 2025, un incremento que Becerra describió como "muy poco significativo". En paralelo, algunos desarrolladores realizaron ajustes a la baja para activar la demanda.
La excepción está en los departamentos nuevos de segmento medio, donde el valor por metro cuadrado pasó de 15,000 a 28,000 pesos entre 2019 y 2025, una apreciación del 85%. Se trata, sin embargo, de un universo reducido: hay alrededor de 18 proyectos activos en los segmentos medio y residencial, con un inventario disponible de aproximadamente 650 viviendas.
La oferta nueva no creció en los últimos años. Becerra señala que, al ritmo actual, ese inventario podría agotarse en dos años, lo que abre, en su lectura, una ventana para nuevos desarrollos.
La renta turística: presente pero limitada
Acapulco tiene alrededor de 4,400 propiedades activas en Airbnb. La ocupación promedio a lo largo de 2025 fue del 40%, con picos en Semana Santa, verano y fin de año que superaron el 50 o 60%. La tarifa diaria promedio ronda los 1,700 pesos por noche.
El dato cobró relevancia esta semana: el municipio cerró la Semana Santa 2026 con una ocupación hotelera promedio de 60.9%, según la Secretaría de Turismo local, con la zona Dorada como la más concurrida, con 67%.
Para quien compra con la intención de rentar, la ecuación implica asumir que la propiedad permanecerá vacía buena parte del año. "Dependes mucho de la temporalidad, no son como otros destinos donde puedes mantener ocupaciones más altas a lo largo de todo el año", advirtió Becerra.
Recuperación lenta en Acapulco
La reducción en homicidios es uno de los indicadores que el gobierno municipal de Acapulco ha utilizado para comunicar estabilidad. De acuerdo con datos del Cabildo publicados en diciembre de 2025, entre enero y octubre de ese año se registraron 209 homicidios menos que en el mismo periodo de 2024. En octubre específicamente, la caída fue del 59% respecto al año anterior.
La recuperación del turismo avanza a distinto paso que el mercado inmobiliario. Mientras los visitantes volvieron a las playas, el municipio reportó actividad en 247 incidentes atendidos durante Semana Santa 2026, incluyendo rescates acuáticos y asistencias médicas, la demanda de vivienda sigue por debajo de los niveles previos a 2019.
Becerra ve una oportunidad en el inventario limitado, pero también plantea que la recuperación del sector requiere algo más que esperar, "creo que es hora de cambiar un poquito la fórmula, de ponernos más creativos, de voltear a ver qué es lo que están haciendo otros destinos como Mérida o Vallarta".
Por ahora, el mercado inmobiliario de Acapulco opera con menos actores, menos producto nuevo y un comprador que es, casi de manera exclusiva, un millennial capitalino con crédito disponible y la memoria de un puerto que alguna vez fue la segunda casa de medio México.