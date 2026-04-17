El sueño millennial de la casa en Acapulco mantiene con vida a su sector inmobiliario

El segmento medio concentra el 43% de todas las operaciones. Dentro de este segmento, las casas y los departamentos se reparten de manera relativamente pareja, aunque en vivienda nueva la verticalización gana terreno. El ticket promedio de un departamento nuevo en este rango se ubica en torno a 2.3 millones de pesos.

Uno de los casos más visibles de esta reconfiguración involucra a hoteles de la zona tradicional con régimen condominal.

Propiedades como el Romano Palace comenzaron a comercializar sus habitaciones como departamentos individuales, en algunos casos a partir de 800,000 pesos. Las unidades de alrededor de 40 metros cuadrados con vista al mar se ofrecen en torno a 2.5 millones.

El sueño de tener una vivienda a tres horas de la ciudad persiste. (Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Marisol Becerra explicó que detrás de este fenómeno no hay una decisión corporativa, sino de propietarios particulares que, tras Otis y años de incertidumbre, optaron por desprenderse de sus participaciones.

"En muchos casos ya son hijos o nietos de los propietarios originales, entonces dicen ‘la verdad es que meternos a operarlo puede resultar mucho más complicado, entonces preferimos ya deshacernos de la propiedad’", apuntó Becerra.

Los precios en Acapulco se estancan

El precio promedio de vivienda en Acapulco se ubica en 1.8 millones de pesos, cifra alineada con la media nacional. El precio por metro cuadrado pasó de 19,000 a 20,000 pesos entre 2024 y 2025, un incremento que Becerra describió como "muy poco significativo". En paralelo, algunos desarrolladores realizaron ajustes a la baja para activar la demanda.

La excepción está en los departamentos nuevos de segmento medio, donde el valor por metro cuadrado pasó de 15,000 a 28,000 pesos entre 2019 y 2025, una apreciación del 85%. Se trata, sin embargo, de un universo reducido: hay alrededor de 18 proyectos activos en los segmentos medio y residencial, con un inventario disponible de aproximadamente 650 viviendas.

La oferta nueva no creció en los últimos años. Becerra señala que, al ritmo actual, ese inventario podría agotarse en dos años, lo que abre, en su lectura, una ventana para nuevos desarrollos.