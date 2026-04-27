CDMX tiene un plan para combatir la gentrificación con un cambio en la Constitución para proteger a los vecinos

Por ello, el eje de la nueva política, es atacar al problema con políticas que ayuden a “habitar la ciudad”, a través del acceso a la vivienda, para que el encarecimiento del suelo y las rentas no obligue a las familias a mudarse a zonas más alejadas.

Además de otras estrategias como plantear orden en los comercios para tener una mezcla de oferta más equilibrada.

Por ejemplo, para evitar que el comercio tradicional sea desplazado o arrasado por las dinámicas gentrificadoras. Hay gente a la que le parece una buena economía, donde había lavanderías, tortillerías, mercerías o tlapalerías. Ahora hay tiendas con artículos de lujo, o en vez de una fonda, un café que vende matcha a 80 pesos el vaso. Nada de eso es bueno cuando se mira dogmáticamente o en blanco y negro. Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la CDMX.

En términos prácticos, el derecho al arraigo apunta a intervenir en dinámicas donde el cambio de propietarios o el aumento de rentas desplaza a comunidades completas. Muñoz ejemplificó que cuando viviendas que antes se rentaban en niveles accesibles pasan a precios mucho más altos, se rompe el tejido barrial.

El planteamiento incluye también una política explícita contra la gentrificación. “El gobierno implementará una política pública contra la gentrificación y a favor del arraigo vecinal y comunitario”, establece la propuesta constitucional.