En estos polígonos, los propietarios tendrían entre dos y cuatro años para desarrollar sus terrenos. De incumplirse el plazo, el programa contempla la intervención de las autoridades para una subasta pública en la que el propietario recibiría el pago sobre el valor de mercado del inmueble.

“La autoridad puede obligar a la venta forzosa de la propiedad en subasta pública, con el fin de que el nuevo adquirente realice la construcción”, establece la página 170 del documento.

Iniciativa sobre predios baldíos podría modificarse

Las autoridades reconocen que el apartado del POZMVM ha generado controversia y que su formulación necesita modificaciones antes de la publicación definitiva del programa.

“La venta forzosa es un tema que se ha debatido mucho y la redacción de esa sección en particular no es clara, se tiene que fortalecer”, sostiene.

El subsecretario afirma que la intención es establecer mecanismos de colaboración entre propietarios, inversionistas y autoridades para facilitar el desarrollo de proyectos mediante financiamiento, permisos y asistencia técnica.

Iracheta también rechaza que el programa busque vulnerar los derechos de propiedad y recuerda que el artículo 14 constitucional establece que nadie puede ser privado de sus bienes sin un juicio ante tribunales previamente establecidos y con las formalidades legales correspondientes.

“Lo digo de forma contundente, la propiedad privada es la base de la estructura social en muchos sentidos y definitivamente del desarrollo económico. Además, es la base para la certeza jurídica”, afirma.

Terrenos baldíos encarecen la ciudad

La propuesta de recuperar terrenos baldíos responde también al incremento del valor de propiedades que permanecen sin utilizarse, pese a beneficiarse de las inversiones y el desarrollo urbano de su entorno.

Iracheta explica que estos inmuebles acumulan plusvalía por su ubicación y la infraestructura disponible, aunque sus propietarios no construyan proyectos para aprovecharlos.

“Se está generando un valor por el potencial que tiene la zona, pero que le genera además un costo a la comunidad y todo el beneficio se lo lleva únicamente la persona propietaria”, explica.

Esta situación representa un costo para las ciudades, pues existen terrenos sin aprovechar en zonas que ya cuentan con transporte público, agua potable, energía eléctrica y drenaje, mientras el crecimiento habitacional continúa hacia áreas periféricas donde introducir infraestructura resulta más costoso.

El POZMVM propone impulsar la redensificación urbana mediante la recuperación de inmuebles abandonados o subutilizados que puedan destinarse a nuevos proyectos.

Vivienda expulsa población de CDMX

El aprovechamiento de terrenos baldíos también está relacionado con el encarecimiento de la vivienda y la salida de habitantes de la Ciudad de México hacia municipios periféricos.

El funcionario afirma que, mientras hace un par de décadas la capital contaba con alrededor de 9 millones de habitantes, actualmente tiene cerca de 7 millones.

Además, destacó que 70% de la población del Valle de México vive fuera de la Ciudad de México, pese a que la capital concentra una parte importante de las actividades económicas y las oportunidades laborales.

Esta dinámica obliga a numerosas familias a buscar alternativas habitacionales en municipios cada vez más alejados. En algunos casos, la expansión ocurre mediante asentamientos irregulares o en zonas de conservación que no son aptas para el desarrollo urbano.

La intención es que los terrenos con infraestructura disponible puedan incorporarse al desarrollo urbano mediante acuerdos entre propietarios, inversionistas y autoridades, en lugar de mantenerlos vacíos mientras crece la demanda habitacional en la periferia.

Subastas tienen antecedentes internacionales

Los instrumentos para recuperar terrenos baldíos o subutilizados no son exclusivos de México. Iracheta explica que existen experiencias similares en países como Colombia, Brasil, Alemania y Reino Unido, donde se han utilizado mecanismos de gestión del suelo para promover su aprovechamiento.

“No se está inventando el hilo negro, solo se están recuperando las buenas prácticas internacionales”, afirma el subsecretario.

Sin embargo, aclara que la implementación de estos instrumentos dependerá de las condiciones territoriales, administrativas y jurídicas de cada municipio, así como de las decisiones de sus autoridades locales.

El POZMVM permanecerá en consulta pública hasta el 24 de octubre y Sedatu prevé publicar su versión definitiva en 2027. Hasta entonces, los mecanismos de subasta, sus alcances y las condiciones para aplicarlos continuarán sujetos a revisión.