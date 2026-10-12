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Desarrollo Inmobiliario

Sedatu propone subastar terrenos baldíos para impulsar vivienda en el Valle de México

La recuperación de terrenos baldíos busca aprovechar la infraestructura existente y reducir la expansión de la vivienda hacia las periferias.
lun 12 octubre 2026 06:15 PM
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Imagen panorámica de la Ciudad de México en la que se observa la mancha urbana y terrenos deshabitados.
El Programa de Ordenación del Valle de México contempla subastas públicas para terrenos baldíos. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Los propietarios de terrenos baldíos o inmuebles subutilizados en el Valle de México podrían enfrentar la venta forzosa de sus propiedades si no construyen en un plazo de entre dos y cuatro años. La medida forma parte del nuevo Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), que busca recuperar suelo urbano para nuevos proyectos de vivienda .

El documento contempla subastas públicas para inmuebles que permanezcan sin aprovecharse en zonas con infraestructura y servicios. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aclara que la propuesta no pretende vulnerar la propiedad privada y que su aplicación privilegiaría los acuerdos con los propietarios.

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“Lo que dice el programa es que identifiquemos las zonas que tienen algún potencial de desarrollo o que el uso actual ya no sea compatible con lo que se requiere. Lo que se propone es ponernos de acuerdo para reconvertirlos en espacios adecuados para la ciudad”, sostiene José Alfonso Iracheta Carrol, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda.

Mientras el programa permanece en consulta pública hasta el 24 de octubre, el gobierno federal ya procesa imágenes satelitales para identificar la ubicación y las características de terrenos baldíos, bodegas abandonadas y propiedades subutilizadas.

Si bien todavía no existe un inventario actualizado de estos inmuebles, Sedatu considera que su recuperación permitiría aprovechar zonas urbanas consolidadas y ampliar las oportunidades de desarrollo habitacional.

“El uso de imágenes satelitales es una práctica estandarizada para la planeación. La idea no es hacer público quién es dueño de cada inmueble, esa información está protegida. Es identificar cuáles son las zonas que tienen un mayor número de lotes baldíos y las características”, explica Iracheta.

¿Cuándo podrían subastarse los terrenos?

El POZMVM funcionaría como un catálogo de instrumentos de ordenamiento territorial para las autoridades locales de los 84 municipios y demarcaciones considerados en el programa, correspondientes a Ciudad de México , Estado de México, Hidalgo y Morelos.

El documento plantea la creación de Polígonos de Desarrollo y Construcción Prioritarios, mediante los cuales las autoridades identificarían propiedades ubicadas en zonas consolidadas con potencial para nuevos proyectos inmobiliarios.

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En estos polígonos, los propietarios tendrían entre dos y cuatro años para desarrollar sus terrenos. De incumplirse el plazo, el programa contempla la intervención de las autoridades para una subasta pública en la que el propietario recibiría el pago sobre el valor de mercado del inmueble.

“La autoridad puede obligar a la venta forzosa de la propiedad en subasta pública, con el fin de que el nuevo adquirente realice la construcción”, establece la página 170 del documento.

Iniciativa sobre predios baldíos podría modificarse

Las autoridades reconocen que el apartado del POZMVM ha generado controversia y que su formulación necesita modificaciones antes de la publicación definitiva del programa.

“La venta forzosa es un tema que se ha debatido mucho y la redacción de esa sección en particular no es clara, se tiene que fortalecer”, sostiene.

El subsecretario afirma que la intención es establecer mecanismos de colaboración entre propietarios, inversionistas y autoridades para facilitar el desarrollo de proyectos mediante financiamiento, permisos y asistencia técnica.

Iracheta también rechaza que el programa busque vulnerar los derechos de propiedad y recuerda que el artículo 14 constitucional establece que nadie puede ser privado de sus bienes sin un juicio ante tribunales previamente establecidos y con las formalidades legales correspondientes.

“Lo digo de forma contundente, la propiedad privada es la base de la estructura social en muchos sentidos y definitivamente del desarrollo económico. Además, es la base para la certeza jurídica”, afirma.

Terrenos baldíos encarecen la ciudad

La propuesta de recuperar terrenos baldíos responde también al incremento del valor de propiedades que permanecen sin utilizarse, pese a beneficiarse de las inversiones y el desarrollo urbano de su entorno.

Iracheta explica que estos inmuebles acumulan plusvalía por su ubicación y la infraestructura disponible, aunque sus propietarios no construyan proyectos para aprovecharlos.

“Se está generando un valor por el potencial que tiene la zona, pero que le genera además un costo a la comunidad y todo el beneficio se lo lleva únicamente la persona propietaria”, explica.

Esta situación representa un costo para las ciudades, pues existen terrenos sin aprovechar en zonas que ya cuentan con transporte público, agua potable, energía eléctrica y drenaje, mientras el crecimiento habitacional continúa hacia áreas periféricas donde introducir infraestructura resulta más costoso.

El POZMVM propone impulsar la redensificación urbana mediante la recuperación de inmuebles abandonados o subutilizados que puedan destinarse a nuevos proyectos.

Vivienda expulsa población de CDMX

El aprovechamiento de terrenos baldíos también está relacionado con el encarecimiento de la vivienda y la salida de habitantes de la Ciudad de México hacia municipios periféricos.

El funcionario afirma que, mientras hace un par de décadas la capital contaba con alrededor de 9 millones de habitantes, actualmente tiene cerca de 7 millones.

Además, destacó que 70% de la población del Valle de México vive fuera de la Ciudad de México, pese a que la capital concentra una parte importante de las actividades económicas y las oportunidades laborales.

Esta dinámica obliga a numerosas familias a buscar alternativas habitacionales en municipios cada vez más alejados. En algunos casos, la expansión ocurre mediante asentamientos irregulares o en zonas de conservación que no son aptas para el desarrollo urbano.

La intención es que los terrenos con infraestructura disponible puedan incorporarse al desarrollo urbano mediante acuerdos entre propietarios, inversionistas y autoridades, en lugar de mantenerlos vacíos mientras crece la demanda habitacional en la periferia.

Subastas tienen antecedentes internacionales

Los instrumentos para recuperar terrenos baldíos o subutilizados no son exclusivos de México. Iracheta explica que existen experiencias similares en países como Colombia, Brasil, Alemania y Reino Unido, donde se han utilizado mecanismos de gestión del suelo para promover su aprovechamiento.

“No se está inventando el hilo negro, solo se están recuperando las buenas prácticas internacionales”, afirma el subsecretario.

Sin embargo, aclara que la implementación de estos instrumentos dependerá de las condiciones territoriales, administrativas y jurídicas de cada municipio, así como de las decisiones de sus autoridades locales.

El POZMVM permanecerá en consulta pública hasta el 24 de octubre y Sedatu prevé publicar su versión definitiva en 2027. Hasta entonces, los mecanismos de subasta, sus alcances y las condiciones para aplicarlos continuarán sujetos a revisión.

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