Construir más casas no basta para resolver la crisis de la vivienda

La dimensión del problema cambia el foco de la política de vivienda. No se trata solo de construir más unidades, sino de mejorar las que ya existen y garantizar que las nuevas viviendas tengan servicios, espacio suficiente, seguridad jurídica y una ubicación adecuada.

La Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI) estima que en 18 países de América Latina se necesitan 15.1 millones de viviendas nuevas, mientras que otros 54.4 millones de hogares presentan deficiencias en la calidad de sus viviendas.

Fuente: Datos del UNIPRAVI y Grupo BID.





Financiar las vivienda costaría 1.4 billones de dólares

El Grupo BID estima que mejorar las viviendas existentes y construir las que necesita la región demandaría alrededor de 1.4 billones de dólares, una inversión que los gobiernos no pueden cubrir solos.

“Necesitamos mejores políticas, movilizar más capital privado y convertir el conocimiento y las alianzas en proyectos concretos que lleguen a más familias”, dijo Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID.

Desde 2023, el BID ha financiado más de 750 millones de dólares junto con bancos, desarrolladores inmobiliarios y mercados de capitales. En México, ha implementado estrategias a través de la Sociedad Hipotecaria Federal.