Construir más casas no basta para resolver la crisis de la vivienda

El riesgo en los asentamientos informales
Uno de los principales focos de atención son los asentamientos informales, los cuales suelen presentar mayor rezago en disponibilidad de servicios básicos como agua y drenaje, además de estar expuestos a mayores riesgos por su ubicación.
Ernesto Castro, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de Hábitat para la Humanidad Internacional, expuso que aproximadamente 120 millones de personas viven en asentamientos informales en la región.
La informalidad laboral y la expulsión del sistema financiero son dos de las barreras que alejan a las personas de obtener una vivienda adecuada, por lo que encuentran una alternativa en estos territorios.
“Las personas cada vez tienen menos opciones de comprar una vivienda o al menos rentarla, y por sus condiciones de informalidad no pueden tener un crédito. Estamos hablando de una doble exclusión a la población más vulnerable”, dijo Castro.
“Una crisis histórica”: ONU Hábitat
Para Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Habitat, América Latina atraviesa una “crisis histórica” de incapacidad de pago y de vivienda inadecuada.
Uno de los principales cuellos de botella es el suelo, que identificó como el insumo más caro de la cadena de valor de la vivienda y objeto de especulación en años recientes.
En este sentido, expuso que las ciudades no se han preparado para el cambio demográfico, ya que no han reservado suelo ni establecido las políticas necesarias para recibir los flujos migratorios.
“Necesitamos más y mejores casas, pero no nos preparamos mirando el territorio, planeando la expansión de la mancha urbana, verticalizando la vivienda o incluso apostando por el uso de edificios ociosos. Estamos viviendo momentos de mucha polarización y segregación de ideas a nivel territorial”, añadió.
Rossbach remarcó que, la vivienda y los asentamientos informales han sido declarados una situación emergente para los próximos 10 años dentro de la Agenda Urbana, la cual fue ratificada por 148 países en la Asamblea General de la ONU efectuada en Nueva York.