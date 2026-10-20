El alcance de la propuesta es relevante en un mercado donde la informalidad sigue extendida. La proptech Morada Uno estima que 46% de los inmuebles en renta en México carece de un contrato formal vigente, una situación más frecuente entre las propiedades cuyo alquiler mensual es inferior a 10,000 pesos. Además, según estimaciones de la empresa, alrededor de 75% de los propietarios que rentan viviendas no paga impuestos por esta actividad.

Registro digital podría aumentar la vigilancia fiscal

Santiago Morales, director general de Morada Uno, considera que el problema no radica necesariamente en que los propietarios paguen impuestos por sus rentas, sino en la incertidumbre sobre el uso de la información que deberán entregar para cumplir con la nueva regulación.

“El problema más grave que veo es la fiscalización y cómo lo va a recibir el sector, es que no sabemos si, por ejemplo, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) podría acceder a esta información digital de contratos. Mientras no se aborde eso directamente, puede haber mucha fricción”, dijo.

La propuesta no especifica en la información disponible cómo se compartirían los datos del registro con otras dependencias ni establece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá acceso automático a ellos. Por ello, el posible uso fiscal de la información constituye una preocupación de los especialistas, no una facultad confirmada por el proyecto descrito.

Morales planteó establecer una tasa de cero del Impuesto sobre la Renta (ISR) para el primer inmueble que cada persona destine al arrendamiento, como un mecanismo para incentivar que más propietarios formalicen sus operaciones.