La importancia de contar con un contrato de renta
Para Jenny Rivas, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), un registro digital permitiría documentar las garantías, las condiciones del arrendamiento y las obligaciones de cada parte. La especialista considera que contar con contratos formales también ayuda a prevenir controversias legales y a proteger el patrimonio de los propietarios .
“En la medida en que incentivamos la formalidad también se detona la obligación fiscal y mayor recaudación para la autoridad. No estamos peleados con eso, al contrario, incentivamos el que esta industria sea cada vez más formal, al final se trata del patrimonio de muchas personas”, expuso.
Rivas señaló que los arrendamientos implican riesgos jurídicos relacionados con distintas disposiciones, entre ellas la legislación antilavado, la extinción de dominio y la Norma Oficial Mexicana 247, vinculada con la protección de los consumidores inmobiliarios.
Los acuerdos únicamente verbales pueden dificultar que los propietarios acrediten las condiciones en las que entregaron un inmueble y las medidas que adoptaron para documentar la operación. La falta de pruebas puede complicar la defensa de sus intereses ante una controversia.
La presidenta de la AMPI advirtió que, si una propiedad se utiliza para cometer un delito federal durante el arrendamiento, el dueño podría enfrentar consecuencias relacionadas con la legislación de extinción de dominio. La existencia de un contrato y de documentación que respalde la operación puede ser relevante para acreditar las circunstancias del arrendamiento, aunque no elimina por sí misma los riesgos legales.
“Hay mucho trabajo por hacer para compartir información, para que los inversionistas que están incentivando este mercado y los propietarios que están poniendo en renta sus viviendas midan los riesgos”, añadió.