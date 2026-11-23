Comprar casa es inaccesible para 95% de la población

La demanda de casas y departamentos en renta en la Ciudad de México se relaciona con la dificultad de una parte de la población para comprar un inmueble.

En el tercer trimestre de 2026, el precio promedio de una vivienda adquirida con crédito hipotecario en la urbe llegó a 4.3 millones de pesos, según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Inti Muñoz Santini, titular de la Secretaría de Vivienda de CDMX, sostuvo recientemente que el modelo de negocio inmobiliario de los últimos años produjo una sobreoferta de viviendas “caras” e inaccesibles para entre 95 y 97% de la población.

El funcionario destacó que la población más vulnerable, hogares de los deciles I a V, tiene un ingreso promedio de 16,988 pesos al mes; por persona es de 7,722 pesos.

“Hay 813,000 viviendas en renta en la ciudad, a lo que se agregan decenas de miles de familias que viven en un inmueble prestado. Estamos hablando de más de la mitad de la población, no podemos dejar de actuar ante un modelo que permite aumentos desproporcionados y expulsa a las familias de las zonas donde construyeron sus vidas”, declaró.

¿Qué cambiará con la Ley de Rentas Justas para los propietarios?

Como parte de las acciones del gobierno para facilitar el acceso a la vivienda asequible, en 2024, se aprobó un tope para los precios de renta en CDMX, que establece que los propietarios deben ajustar los aumentos a la inflación anual, que fue de 3.75% en octubre de 2026.

Además, la jefa de Gobierno, Clara Burgada, envió al Congreso este año la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles .

Entre sus objetivos está que el límite al aumento se respete incluso cuando el contrato se renueve con otro inquilino. La propuesta también contempla multas de 25 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por no registrar los contratos formales o aumentar el precio por encima del límite establecido.

La incertidumbre pone a prueba la inversión para rentar en CDMX

Mendoza apuntó que, aunque la capital conserva rendimientos importantes para la inversión inmobiliaria, el escenario económico y político ha generado incertidumbre, especialmente en la compra de inmuebles para la renta.

“Los cambios regulatorios han abonado a un tema de incertidumbre y especulación, pero los datos nos demuestran que sigue habiendo bastante demanda por renta y en venta, aunque en menor magnitud”, añadió.

Hasta 2026, los propietarios mantienen un rendimiento bruto mayor que el de 2018 y una recuperación más rápida de la inversión, mientras la demanda por rentas crece en un contexto de precios elevados y dificultades para comprar .

No obstante, la evolución de la regulación y de los precios será clave para quienes invierten, pero también para las familias que buscan permanecer en la ciudad.