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Desarrollo Inmobiliario

Rentas en CDMX llegan a 22,000 pesos con brechas de miles de pesos entre alcaldías

El costo promedio de alquiler en la CDMX pasó de 14,228 pesos mensuales en marzo de 2018 a su nivel actual, un incremento nominal de casi 55% en poco más de ocho años.
vie 13 noviembre 2026 06:55 PM
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Letrero de departamento en renta en la fachada de una vivienda.
Cuauhtémoc registró la renta más alta entre las alcaldías, mientras Gustavo A. Madero tuvo el precio más bajo. (Ginger Jabbour)

El mercado de renta de vivienda en la Ciudad de México sigue encareciéndose, aunque el costo de alquilar un departamento depende cada vez más de la zona elegida. Mientras el precio promedio en la capital llegó a 22,019 pesos mensuales, vivir en Cuauhtémoc requiere destinar casi 30,000 pesos al mes, más del doble de lo que cuesta rentar en Gustavo A. Madero.

La diferencia entre ambas alcaldías supera los 16,000 pesos mensuales, una brecha que refleja la fragmentación del mercado inmobiliario capitalino y el peso que tienen la ubicación, la conectividad y la oferta de servicios en el precio de la vivienda.

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De acuerdo con el Índice de precios de Inmuebles24, el alquiler de departamentos en la Ciudad de México acumuló un incremento anual de 7% a octubre de 2026. Aunque registró una disminución mensual de 0.7%, el encarecimiento superó la inflación de 3.4% observada en el mismo periodo.

El aumento no es reciente. En marzo de 2018, rentar un departamento en la capital costaba, en promedio, 14,228 pesos mensuales. Para octubre de 2026, el precio había subido cerca de 55%, un comportamiento que ha elevado el presupuesto necesario para acceder a una vivienda en la ciudad.

La renta se ha convertido en una alternativa para quienes no pueden o no quieren asumir el costo de comprar una propiedad. Sin embargo, el encarecimiento del alquiler también reduce las opciones de quienes buscan permanecer cerca de sus centros de trabajo, servicios y redes de movilidad.

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran las rentas más caras

La ubicación puede modificar sustancialmente el gasto mensual de los inquilinos. Cuauhtémoc encabeza la lista de las alcaldías más caras consideradas en el índice de Inmuebles24, con un precio promedio de 29,722 pesos mensuales.

Además de ser la demarcación con el alquiler más elevado, registró un incremento anual de 12.4%, una de las mayores variaciones del listado.

La concentración de restaurantes, comercios, actividades culturales y alternativas de transporte mantiene el atractivo inmobiliario de colonias como Roma, Condesa y Juárez. Esta demanda se refleja en precios que superan ampliamente el promedio de la capital.

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Miguel Hidalgo ocupa el segundo lugar, con una renta mensual de 27,402 pesos. No obstante, su crecimiento anual fue más moderado, de 3.9%.

En ambas alcaldías, el costo de vivir en zonas céntricas y con amplia oferta de servicios implica un desembolso considerablemente mayor que en otras partes de la ciudad.

precios de renta de departamentos por alcaldía

Ciudad de México (Octubre 2026)

Cuauhtémoc $29,722 MXN (+12.4% anual)

Miguel Hidalgo $27,402 MXN (+3.9% anual)

Promedio CDMX $22,019 MXN (+7.0% anual)

Cuajimalpa de Morelos $21,260 MXN (+6.4% anual)

Álvaro Obregón $20,525 MXN (+11.3% anual)

Benito Juárez $20,519 MXN (+5.8% anual)

Coyoacán $17,876 MXN (+16.2% anual)

Azcapotzalco $17,140 MXN (+17.5% anual)

Tlalpan $14,671 MXN (+16.1% anual)

Venustiano Carranza $14,311 MXN (+13.0% anual)

Iztacalco $13,775 MXN (+6.4% anual)

Gustavo A. Madero $13,473 MXN (+5.9% anual)

Fuente: Inmuebles 24

Gustavo A. Madero e Iztacalco ofrecen las rentas más económicas

En el otro extremo del mercado, Gustavo A. Madero registró el precio promedio más bajo entre las alcaldías incluidas en el índice, con 13,473 pesos mensuales. A pesar de su menor costo, también experimentó un aumento anual de 5.9%.

La demarcación combina zonas residenciales con espacios comerciales y recreativos, como la Basílica de Guadalupe, el centro comercial Parque Tepeyac y el Bosque de San Juan de Aragón. Su ubicación también permite conexiones con municipios del Estado de México, como Ecatepec, Coacalco y Nezahualcóyotl.

Iztacalco ocupa el segundo lugar entre las alcaldías más accesibles, con una renta promedio de 13,775 pesos mensuales y un incremento anual de 6.4%.

Su oferta habitacional incluye colonias como Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán y Granjas México. También concentra recintos deportivos y de espectáculos como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes.

Venustiano Carranza completa el grupo de las tres alcaldías con las rentas más bajas. Entre sus colonias destacan Jardín Balbuena, Moctezuma y la zona Centro.

El Estado de México también presenta diferencias en el costo de alquiler

La búsqueda de vivienda más allá de los límites de la capital tampoco garantiza precios uniformes. Los municipios del Estado de México incluidos en el índice muestran diferencias importantes en el presupuesto necesario para rentar un departamento .

Huixquilucan registra la renta mensual más alta de este grupo, con un promedio de 17,090 pesos. Le siguen Naucalpan de Juárez, con 15,612 pesos, y Atizapán de Zaragoza, con 14,702 pesos.

En contraste, Cuautitlán Izcalli presenta el precio más bajo de todo el listado, con 10,262 pesos mensuales. Tlalnepantla de Baz ocupa el siguiente lugar, con un promedio de 13,080 pesos.

Sin embargo, tener rentas más económicas no significa que estos mercados estén exentos de presiones. Tlalnepantla registró un incremento anual de 16.9%, mientras que Cuautitlán Izcalli reportó un alza de 4.6%.

La diferencia entre Huixquilucan y Cuautitlán Izcalli alcanza los 6,828 pesos mensuales. Si se compara con Cuauhtémoc, la distancia es todavía mayor.

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