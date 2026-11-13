Miguel Hidalgo ocupa el segundo lugar, con una renta mensual de 27,402 pesos. No obstante, su crecimiento anual fue más moderado, de 3.9%.
En ambas alcaldías, el costo de vivir en zonas céntricas y con amplia oferta de servicios implica un desembolso considerablemente mayor que en otras partes de la ciudad.
Cuauhtémoc
$29,722 MXN (+12.4% anual)
Miguel Hidalgo
$27,402 MXN (+3.9% anual)
Promedio CDMX
$22,019 MXN (+7.0% anual)
Cuajimalpa de Morelos
$21,260 MXN (+6.4% anual)
Álvaro Obregón
$20,525 MXN (+11.3% anual)
Benito Juárez
$20,519 MXN (+5.8% anual)
Coyoacán
$17,876 MXN (+16.2% anual)
Azcapotzalco
$17,140 MXN (+17.5% anual)
Tlalpan
$14,671 MXN (+16.1% anual)
Venustiano Carranza
$14,311 MXN (+13.0% anual)
Iztacalco
$13,775 MXN (+6.4% anual)
Gustavo A. Madero
$13,473 MXN (+5.9% anual)
Gustavo A. Madero e Iztacalco ofrecen las rentas más económicas
En el otro extremo del mercado, Gustavo A. Madero registró el precio promedio más bajo entre las alcaldías incluidas en el índice, con 13,473 pesos mensuales. A pesar de su menor costo, también experimentó un aumento anual de 5.9%.
La demarcación combina zonas residenciales con espacios comerciales y recreativos, como la Basílica de Guadalupe, el centro comercial Parque Tepeyac y el Bosque de San Juan de Aragón. Su ubicación también permite conexiones con municipios del Estado de México, como Ecatepec, Coacalco y Nezahualcóyotl.
Iztacalco ocupa el segundo lugar entre las alcaldías más accesibles, con una renta promedio de 13,775 pesos mensuales y un incremento anual de 6.4%.
Su oferta habitacional incluye colonias como Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán y Granjas México. También concentra recintos deportivos y de espectáculos como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes.
Venustiano Carranza completa el grupo de las tres alcaldías con las rentas más bajas. Entre sus colonias destacan Jardín Balbuena, Moctezuma y la zona Centro.
El Estado de México también presenta diferencias en el costo de alquiler
La búsqueda de vivienda más allá de los límites de la capital tampoco garantiza precios uniformes. Los municipios del Estado de México incluidos en el índice muestran diferencias importantes en el presupuesto necesario para rentar un departamento .
Huixquilucan registra la renta mensual más alta de este grupo, con un promedio de 17,090 pesos. Le siguen Naucalpan de Juárez, con 15,612 pesos, y Atizapán de Zaragoza, con 14,702 pesos.
En contraste, Cuautitlán Izcalli presenta el precio más bajo de todo el listado, con 10,262 pesos mensuales. Tlalnepantla de Baz ocupa el siguiente lugar, con un promedio de 13,080 pesos.
Sin embargo, tener rentas más económicas no significa que estos mercados estén exentos de presiones. Tlalnepantla registró un incremento anual de 16.9%, mientras que Cuautitlán Izcalli reportó un alza de 4.6%.
La diferencia entre Huixquilucan y Cuautitlán Izcalli alcanza los 6,828 pesos mensuales. Si se compara con Cuauhtémoc, la distancia es todavía mayor.