De acuerdo con el Índice de precios de Inmuebles24, el alquiler de departamentos en la Ciudad de México acumuló un incremento anual de 7% a octubre de 2026. Aunque registró una disminución mensual de 0.7%, el encarecimiento superó la inflación de 3.4% observada en el mismo periodo.

El aumento no es reciente. En marzo de 2018, rentar un departamento en la capital costaba, en promedio, 14,228 pesos mensuales. Para octubre de 2026, el precio había subido cerca de 55%, un comportamiento que ha elevado el presupuesto necesario para acceder a una vivienda en la ciudad.

La renta se ha convertido en una alternativa para quienes no pueden o no quieren asumir el costo de comprar una propiedad. Sin embargo, el encarecimiento del alquiler también reduce las opciones de quienes buscan permanecer cerca de sus centros de trabajo, servicios y redes de movilidad.

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran las rentas más caras

La ubicación puede modificar sustancialmente el gasto mensual de los inquilinos. Cuauhtémoc encabeza la lista de las alcaldías más caras consideradas en el índice de Inmuebles24, con un precio promedio de 29,722 pesos mensuales.

Además de ser la demarcación con el alquiler más elevado, registró un incremento anual de 12.4%, una de las mayores variaciones del listado.

La concentración de restaurantes, comercios, actividades culturales y alternativas de transporte mantiene el atractivo inmobiliario de colonias como Roma, Condesa y Juárez. Esta demanda se refleja en precios que superan ampliamente el promedio de la capital.