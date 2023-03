Y volvió la fiesta. Tras más de dos años de restricciones y precauciones por el covid-19, la normalidad ha ido ganando terreno.

La primera ciudad en salir a las calles fue Nueva York, en julio de 2021, con un desfile en homenaje a la labor de los trabajadores de primera línea, aquellos que permitieron que la ciudad siguiera adelante, en el que no se escuchaban más que vítores y no se veía otra cosa que no fueran papeles de colores volando. Tras un año en el que las actividades, como reuniones y conciertos, regresaron, y viendo las imágenes de las celebraciones para despedir a 2022 por el mundo, el mensaje está claro: es tiempo de volver a celebrar