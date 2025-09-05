Pinterest revela las tendencias de otoño 2025: el regreso del Art Déco y oficinas personalizadas

El regreso del Art Déco

El Art Déco resurge en los intereses de la generación como una de las búsquedas más relevantes de interiorismo. Pinterest reporta aumentos de 805% en “Art Déco vintage”, 745% en “interior Art Decó de los años 20” y 497% en “nuevo Art Déco”.

Este estilo, que tuvo su auge tras la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas en París en 1925, se distingue por el uso de formas geométricas, colores contrastantes y materiales lujosos como el cromo, el acero inoxidable y el mármol.

Las nuevas generaciones buscan implementar el Art Decó en espacios actuales. (General Photographic Agency/Getty Images)

Los textiles ricos en textura, como el terciopelo y la seda, así como los espejos y vidrios grabados, forman parte esencial de la propuesta.

El Art Déco también incorpora motivos culturales inspirados en Egipto, África y Asia, reflejo del interés por lo exótico durante la primera mitad del siglo XX. Su vigencia actual se asocia con la posibilidad de crear espacios funcionales y al mismo tiempo impactantes.

La nueva oficina

La vuelta a los centros de trabajo, que distintas empresas impulsan desde 2024, coincide con un repunte en consultas sobre cómo rediseñar los espacios laborales.

En Pinterest, las búsquedas de “ideas para la renovación de cubículos” crecieron 2,767% y las de “decoración chic de cubículos” 1,543%. También destacan las consultas de “oficina de lujo”, con un alza de 2,766%, y “decoración de escritorio de oficina corporativa”, con 804%.

El informe describe que los usuarios buscan convertir el lugar de trabajo en un entorno que combine creatividad y comodidad. “Desde configuraciones personalizadas de cubículos para el regreso a la oficina diseñadas para la nueva era del trabajo hasta azulejos audaces, vintage y únicos, el diseño del hogar y la oficina está recibiendo una renovación otoñal”, señala Pinterest.

Este interés se inscribe en un proceso más amplio. De acuerdo con un reporte del Adecco Institute, el 90% de las empresas preveía volver a la oficina en 2024, lo que obligó a revaluar contratos de arrendamiento y a rediseñar espacios para adaptarlos a las nuevas políticas laborales.

El regreso a las oficinas marca un nuevo interés en decorar los cubículos de trabajo. (Jesús Almazán)

Un mismo impulso: personalizar los entornos

Tanto en los hogares como en las oficinas, las búsquedas apuntan hacia un mismo objetivo: modificar los espacios para hacerlos más propios. En el caso del trabajo, los usuarios buscan rediseñar cubículos y escritorios en un contexto de regreso presencial.

En el hogar, exploran cómo integrar un estilo histórico que vuelve a ocupar un lugar central en las tendencias digitales.

“Para el otoño de 2025, se trata de elevar lo cotidiano, haciendo de cada rincón un escape inspirador y único, sin importar el metraje o el presupuesto”, señala el informe de Pinterest.