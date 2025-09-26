Según la firma de consultoría Tinsa, el promedio de las viviendas en la Ciudad de México es de 79 metros cuadrados.

“Más o menos el 95% de lo que se construye hoy es vivienda vertical”, explicó Camila Anaya, interiorista y experta en tendencias de Casa de las Lomas.

Esta realidad transforma la manera en que se conciben los espacios y cómo se produce el mobiliario. La industria, que durante años se caracterizó por exhibir salas y comedores de grandes proporciones, ahora adapta sus portafolios a las dimensiones reales de los hogares.

La reducción de espacios modifica desde el diseño de interiores hasta la fabricación de mobiliarios. (Victoriia Kovalchuk/Getty Images)

Muebles que se ajustan a la nueva escala

El cambio ya es visible en los escenarios internacionales. “En el Salón del Mueble en Milán se empezaron a presentar muchos más muebles en proporciones mucho más reales a los espacios en los que está viviendo la gente”, dijo Anaya.

Las salas monumentales quedaron atrás para dar paso a sofás compactos, comedores de menor longitud y piezas híbridas, como los sillones de plaza y media, que encajan en espacios donde antes era impensable colocar una sala tradicional.

Jessica Lan, diseñadora de interiores, dice que el cambio en los tamaños de los espacios implica también una transformación en la forma en la que trabaja, con mayor enfoque a la personalización para sacar el mayor jugo posible a cada metro cuadrado.

Comedores pequeños y piezas híbridas ganan posición en los espacios. (Foto: Casa de las Lomas.)

“La manera en la que nosotros lo abordamos es con diseño a la medida. Hacemos levantamientos de alturas, trabes o columnas y con esas plantillas logramos aprovechar mucho mejor los espacios”, dice.

Su despacho recurre incluso a los espacios ocultos que dejan las constructoras. Nichos detrás de muros de tablaroca o entre instalaciones se convierten en áreas útiles para almacenamiento o en repisas iluminadas. Estas intervenciones no solo optimizan, también aportan un carácter distintivo al lugar.

Lujo en detalle, no en abundancia

El lujo en espacios reducidos no se mide en metros, sino en decisiones. Para Lan, la clave está en la curaduría: “Menos es más y sobre todo para los espacios pequeños, la curaduría es muy importante que esté muy bien hecha”.

En lugar de saturar con muebles, se seleccionan uno o dos elementos protagónicos que definan el carácter del lugar.

Los materiales también han cobrado un nuevo papel. Aunque el mármol y la madera maciza siguen presentes, ya no se trata de imponerlos en todas las superficies, sino de elegir dónde funcionan mejor.

“La elegancia está en los materiales. No nada más en cómo se ven o cómo se sienten, sino también en su durabilidad”, explicó Lan. En un comedor reducido, por ejemplo, puede ser preferible un cristal grueso en lugar de mármol, que además de ser pesado visualmente, limita la percepción de amplitud.

Es preferible usar mobiliario de materiales de apariencia ligera para no recargar el espacio. (alvarez/Getty Images)

En esta misma línea, Camila Anaya de Casa de las Lomas subrayó que las dinámicas sociales cambiaron: “Ya es mucho menos común que se reúnan grupos de 10 o 12 personas. Se están trasladando las características del lujo a muebles de proporciones más reducidas”.

Antes, los comedores pequeños se destinaban a antecomedores ocultos en las cocinas, con diseños austeros. Hoy, aunque de menor tamaño, incorporan acabados y detalles que los convierten en puntos centrales de la vivienda.