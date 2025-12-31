¿Poco presupuesto? Las tendencias de interiorismo 2026 que harán lucir tu casa sin disparar costos

El diseño de interiores mexicano transita hacia 2026 con una dualidad marcada: por un lado, la contracción económica que forzó a la industria a repensar sus recursos, por otro, una búsqueda profunda de autenticidad, color y conexión emocional con los espacios.
Las tendencias emergentes no responden únicamente a ideas estéticas, sino a transformaciones sociales, restricciones presupuestarias y una reivindicación de la identidad mexicana en el diseño.
La historia que cuentan diseñadores, fabricantes y marcas de materiales coincide en un punto: 2025 fue un año de ajustes.
Las inversiones en proyectos de interiorismo cayeron, la mano de obra encareció y los clientes exigieron eficiencia sin sacrificar carácter. Esa tensión dio forma a las tendencias que ahora se consolidan para el próximo año.
El impacto económico de diseñar con menos
Sandra de la Torre, fundadora de la empresa de diseño de interiores TRESISMO, cuenta que inversiones en diseño comercial, corporativo y residencial experimentaron una caída notable. En 2024, la reducción fue del 24 por ciento. "Este año creo que todavía no las han medido, pero en toda nuestra industria del interiorismo es muchísimo", afirma.
La incertidumbre política y comercial vinculada a Estados Unidos influyó en la contracción. Paralelamente, los costos de construcción se dispararon. "Del 2021 al 2023, cada año promedio la industria aumentaba el 7%. Hubo un año que brincó el 30%", explica De la Torre. La mano de obra también encareció, y cada vez escasea más la de buena calidad.
Ante ese escenario, los diseñadores debieron aprender a crear con recursos limitados. "Si un diseñador sabe medir cómo su diseño impacta en dinero y sabe llevarlo, puede lograr hacer cosas fregonas sin impactar costo", señala De la Torre.
Esa habilidad se tradujo en decisiones materiales específicas: mayor uso de laminados y melaminas prefabricados que imitan maderas naturales, lambrines de PVC, pinturas texturizadas y viniles decorativos.
Los acabados artesanales quedaron reservados para clientes con presupuestos amplios. En un proyecto residencial de lujo que culminó en diciembre de 2025, con 1,500 metros cuadrados de construcción, la inversión en interiores alcanzó 33 millones de pesos. De esa cifra, 20 millones correspondieron a carpintería. "Ellos, porque lo pueden pagar", aclara De la Torre. Incluso en ese nivel, ciertos muebles se adquirieron de marcas accesibles.
Texturas y colores: el retorno a lo natural
La respuesta estética a la austeridad económica no fue el minimalismo frío, sino su opuesto. "Definitivamente la integración de las texturas, los colores", dice De la Torre. México recuperó elementos que durante años parecieron relegados: estucos, maderas naturales, piedras irregulares, vegetación interior.
Este regreso a lo natural se percibe también en los colores. Comex, una de las marcas de pintura más importantes del país, anunció en 2025 por primera vez dos colores del año: Xoconostle, un tono profundo entre uva y morado, y Cielito Lindo, un azul claro etéreo.
"Creemos que el mundo está viviendo una dualidad", afirma Claudia Contreras, CMO de PPG Comex. Esa dualidad se manifiesta en múltiples niveles: entre lo etéreo y lo terrenal, entre tradición y modernidad, entre raíces mexicanas y lenguaje global.
Xoconostle, de acuerdo con Contreras, simboliza sofisticación, resiliencia y conexión con las raíces. Cielito Lindo inspira introspección, paz y conexión etérea.
La metodología de Comex incluye análisis del panorama mundial, geopolítico y social, así como revisión de tendencias en moda y color internacional. Con esa información, los creativos desarrollan cuatro paletas de nueve colores cada una, de donde emergen los tonos del año.
Lo táctil como protagonista en materiales y acabados
En el segmento de lujo, las preferencias materiales se volvieron más definidas. Camila Anaya, especialista en tendencias e innovación de Casa de las Lomas, señala que las maderas destacadas son las tonalidades clásicas y profundas, ligeramente más oscuras que el nogal tradicional. También se mantienen con fuerza las maderas teñidas en negro.
En piedras, los travertinos, el Santo Tomás y los mármoles en tonalidad espresso tomaron protagonismo, en sintonía con lo que Anaya llama "el gran hit cromático del año: la gama del café". Los textiles también privilegiaron lo táctil: bouclé, tejidos de punto abierto, textiles de hilo engrosado y suede.
La línea Astor de Casa de las Lomas integró varios de estos gestos. Su distintivo estriado fino aporta carácter gráfico y táctil. Las líneas monumentales con geometrías fluidas, aristas boleadas y proporciones generosas le dan peso visual robusto. La colección incluye comedores rectangulares, redondos y ovalados, recámaras con cabeceras imponentes y muebles ocasionales.
"Son estéticas en las que las texturas ricas y acabados de alta gama toman el protagonismo, aportando profundidad sin saturar el espacio", describe Anaya.
Muebles Dico, con un perfil de cliente más amplio, reportó tendencias similares. Érika Zavala, directora de Omnicanalidad, señala que el mármol y sus simulaciones fueron muy solicitados, junto con maderas en tonos claros, telas tipo bouclé y salas curvas.
La textura también se busca en los muros. Acabados como el chukum seguirá en tendencia en 2026. Incluso marcas como Comex lanzaron al mercado productos que simulan el efecto del recubrimiento que da una apariencia desteñida.
Formas orgánicas y curvas: la geometría se suaviza
Una transformación formal atraviesa todos los segmentos. "Curvas, esquinas curvas, molduras curvas", enumera De la Torre. "Ahorita nada es angular". Esa suavización de las formas aplica en muebles, tecas, molduras, mesas con esquinas redondeadas.
Victoria Plascencia, diseñadora de interiores, confirma la tendencia: "Formas orgánicas y las cortinas". El estilo que ella identifica como dominante en 2025 es el mediterráneo sobrio y atemporal, con paletas neutras cálidas, tonos arena e ivory, maderas claras, piedras naturales y materiales invitantes al tacto.
En el retail, Kare reportó demanda por piezas con carácter único y llenas de color. "Hoy los consumidores buscan darle ese toque especial y original a sus espacios", señala Loretta Canzoneri, directora de Mercadotecnia de la marca. La mesa Gloria, en todas sus configuraciones (con cristal, cerámico, bases doradas, negras y cromadas) se convirtió en best seller.
Espacios que se adaptan con muebles multifuncionales
Las necesidades domésticas también evolucionaron. Erika Zavala, de Muebles Dico, reporta mayor interés en muebles multifuncionales y ahorradores de espacios: sofás cama, mesas extendibles que pasan de cuatro a ocho personas, muebles con alto nivel de combinación en colores neutros.
"Hoy el cliente busca muebles que cambiando accesorios de decoración o muebles de acento permiten cambiar el estilo completo del espacio o la temporada del año", explica Zavala.
La categoría más relevante en 2025 fue salas, seguida de comedores, donde se notó un cambio: los clientes buscan combinar distintos estilos y colores de sillas con mesas, no necesariamente combinaciones exactas.
Plascencia define el espacio ideal contemporáneo como aquel que acompaña la vida cotidiana. "No solo se ve bonito: acompaña tu vida", afirma. Diseñar desde la emoción, la funcionalidad y la intención convierte una casa en hogar.
Cafeterías y comercios: experiencias que comunican
En espacios comerciales, la psicología del color y los materiales adquiere relevancia estratégica. De la Torre explica que las cafeterías buscan crear experiencias donde el cliente se sienta a gusto. "Cuando uno piensa en eso, piensa en escenarios, piensa en momentos, piensa en experiencias", dice.
Los colores cafés y texturas de madera generan esa sensación de calidez. Los blancos elegidos no son fríos, sino cálidos como el blanco nube, blanco hueso.
El branding define qué tan juvenil o elegante será el espacio. "Cuando son colores más chillantes, fuertes y juveniles, están llamando a ese público, porque genera algo menos elegante y formal", explica De la Torre.
En contraste, los tonos terracota o texturas como barro comunican experiencias más elegantes y productos de mayor calidad.
Minimalismo, pero cálido
Para 2026, múltiples voces coinciden en una estética: el minimalismo cálido o contemporáneo atemporal. Zavala, de Dico, señala que ya no solo son protagonistas los colores blancos o claros, sino colores neutros como gris y beige. "Continuaremos viendo la tendencia de muebles curvos y combinaciones de materiales como maderas y piedras naturales", afirma.
Anaya, de Casa de las Lomas, describe la preferencia como "lujo sereno": estéticas sobrias pero acogedoras, con destellos de carácter bien dosificados. Las geometrías sofisticadas van más allá del rectángulo tradicional: cabeceras amplias que abrazan, formas elípticas, modulaciones que rompen escuadras.
Plascencia identifica tres líneas para 2026: diseño emocional enfocado en bienestar; flexibilidad y funcionalidad real, no la casa de revista intocable; y sostenibilidad atemporal con materiales duraderos, piezas artesanales y diseño que no pasa de moda.
Atreverse con el maximalismo
Canzoneri, de Kare, reporta tendencia fuerte hacia piezas de colores completos y sólidos y diseños diferenciadores. "Hoy no existe el temor a atreverse a ser diferente", afirma.
El uso de piezas escultóricas y decorativas toma fuerza. La iluminación dejó de verse solo como funcional para convertirse en elemento estético y de armonía.
"México es maximalista y lleno de color, algo que va muy de la mano con Kare", señala Canzoneri. El cliente mexicano busca piezas que lo representen como alguien único, coleccionar historias a través de la decoración.
De la Torre cierra con una reflexión que resume el momento: "Estamos en la época en donde todo es aceptable". No existe una verdad única sobre tendencias. El enfoque actual privilegia que cada persona elija el estilo donde se sienta a gusto.
"No estamos en la época del estilo, estamos en la época de que cada quien busque la tendencia que más le gusta", afirma. Esa apertura da espacio a la adaptación y creatividad.
Plascencia coincide al hablar de diferencias entre mercados. El internacional es más estructurado, con presupuestos definidos y enfoque en funcionalidad. El mexicano es más emocional y cercano, busca calidez, personalización y mezcla de diseño contemporáneo con elementos que cuenten historia.
Para 2026, el mercado premium mexicano espera mayor actividad. Anaya anticipa clientes más informados y exigentes, dispuestos a invertir en piezas de alta calidad con visión de valor a mediano plazo. La innovación se enfocará en piezas que combinen estética, tendencia y funcionalidad.
El panorama del interiorismo mexicano hacia 2026 se construye, entonces, entre restricciones y libertades, entre lo global y lo local, entre la eficiencia económica y la expresión emocional. Es un diseño que responde a realidades materiales sin renunciar a la identidad ni al color.