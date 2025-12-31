¿Poco presupuesto? Las tendencias de interiorismo 2026 que harán lucir tu casa sin disparar costos

El impacto económico de diseñar con menos

Sandra de la Torre, fundadora de la empresa de diseño de interiores TRESISMO, cuenta que inversiones en diseño comercial, corporativo y residencial experimentaron una caída notable. En 2024, la reducción fue del 24 por ciento. "Este año creo que todavía no las han medido, pero en toda nuestra industria del interiorismo es muchísimo", afirma.

La incertidumbre política y comercial vinculada a Estados Unidos influyó en la contracción. Paralelamente, los costos de construcción se dispararon. "Del 2021 al 2023, cada año promedio la industria aumentaba el 7%. Hubo un año que brincó el 30%", explica De la Torre. La mano de obra también encareció, y cada vez escasea más la de buena calidad.

Ante ese escenario, los diseñadores debieron aprender a crear con recursos limitados. "Si un diseñador sabe medir cómo su diseño impacta en dinero y sabe llevarlo, puede lograr hacer cosas fregonas sin impactar costo", señala De la Torre.

Esa habilidad se tradujo en decisiones materiales específicas: mayor uso de laminados y melaminas prefabricados que imitan maderas naturales, lambrines de PVC, pinturas texturizadas y viniles decorativos.

Los acabados artesanales quedaron reservados para clientes con presupuestos amplios. En un proyecto residencial de lujo que culminó en diciembre de 2025, con 1,500 metros cuadrados de construcción, la inversión en interiores alcanzó 33 millones de pesos. De esa cifra, 20 millones correspondieron a carpintería. "Ellos, porque lo pueden pagar", aclara De la Torre. Incluso en ese nivel, ciertos muebles se adquirieron de marcas accesibles.

Texturas y colores: el retorno a lo natural

La respuesta estética a la austeridad económica no fue el minimalismo frío, sino su opuesto. "Definitivamente la integración de las texturas, los colores", dice De la Torre. México recuperó elementos que durante años parecieron relegados: estucos, maderas naturales, piedras irregulares, vegetación interior.

Este regreso a lo natural se percibe también en los colores. Comex, una de las marcas de pintura más importantes del país, anunció en 2025 por primera vez dos colores del año: Xoconostle, un tono profundo entre uva y morado, y Cielito Lindo, un azul claro etéreo.

"Creemos que el mundo está viviendo una dualidad", afirma Claudia Contreras, CMO de PPG Comex. Esa dualidad se manifiesta en múltiples niveles: entre lo etéreo y lo terrenal, entre tradición y modernidad, entre raíces mexicanas y lenguaje global.

Xoconostle, de acuerdo con Contreras, simboliza sofisticación, resiliencia y conexión con las raíces. Cielito Lindo inspira introspección, paz y conexión etérea.

La metodología de Comex incluye análisis del panorama mundial, geopolítico y social, así como revisión de tendencias en moda y color internacional. Con esa información, los creativos desarrollan cuatro paletas de nueve colores cada una, de donde emergen los tonos del año.