Si rentas, también puedes decorar: cambios que sí te permiten los contratos de arrendamiento

De acuerdo con Constanza Subijana, profesora de Home Staging en IDEQUO, The Interior Design School, las redes sociales ayudan a difundir ideas de decoración de bajo costo y fáciles de realizar.

“Actualmente, gracias a todas las plataformas que hay de Instagram, de Pinterest y demás, surgen muchísimas ideas de decoración que no son muy costosas y que pueden lograr que personalices muchísimo un espacio”, dice.

Agrega que, al mismo tiempo, hay empresas que buscan innovar en ofrecer productos que se adapten a este tipo de necesidades. “Por ejemplo, hay empresas o hay marcas de apliques en la pared, lámparas de iluminación en la pared, que ya no necesitan ni obra, es que se pegan y se encienden con un mando a distancia” , menciona.

Pero para saber qué elementos elegir y cuáles vale la pena implementar, la experta dice que vale la pena comenzar por “preparar el envolvente”.

La industria del mueble y decoración ofrece cada vez más soluciones removibles y de fácil instalación. (Grigorev_Vladimir/Getty Images)

Más allá de mobiliario

Las primeras decisiones de quienes rentan suelen recaer en los muebles, pero la experiencia de Subijana en el acondicionamiento de viviendas para renta y venta muestra que el punto de partida no siempre está en la compra del sofá o la mesa.

En su trabajo, observa que los espacios cambian cuando las superficies (muros, fondos de libreros, paneles o espejos) generan un marco visual claro. Sin ese soporte, incluso piezas bien seleccionadas pierden impacto.

La especialista explica que, al preparar inmuebles para compradores o arrendatarios, nota diferencias entre departamentos con muros blancos y aquellos que integran papel tapiz, molduras o variaciones en textura.

En los primeros, se requieren más elementos decorativos para dar carácter, en los segundos, la percepción del espacio cambia desde el inicio.

Para inquilinos, dice, existen alternativas removibles que permiten replicar ese efecto sin alterar la estructura, entre ellas biombos con papel adherido, paneles apoyados en muros, cartulinas decoradas que se colocan en el fondo de muebles o el uso de espejos grandes recargados en el piso.

Papeles tapiz o espejos grandes cambian el carácter de una habitación sin ser modificaciones permanentes. (KatarzynaBialasiewicz/Getty Images)

Pintados y acabados, ¿se puede?

Uno de los mayores temores entre las personas que rentan es la pintura. En la entrega del departamento, la mayoría de contratos solicita devolver los muros al color original, por lo general blanco. Sin embargo, desde la perspectiva técnica, ese proceso no es tan restrictivo como parece.

Héctor Escamilla, director de Desarrollo de Nuevos Negocios y Especificación de PPG Comex México y Latinoamérica, explica que esta idea de irreversibilidad responde más a un mito que a un impedimento real.