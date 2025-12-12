Si rentas, también puedes decorar: cambios que sí te permiten los contratos de arrendamiento

Contratos no impiden que decores el espacio que rentas, señalan expertos
Modificar un espacio que tiene restricciones puede dar miedo, pero expertos recomiendan a estrategias como recurrir a soluciones removibles y recubrimientos ligeros para personalizar sus viviendas sin obra.
En México cada vez más personas rentan su vivienda, lo que modifica la manera en la que se diseñan o personalizan los espacios, debido a cláusulas comunes en contratos para no hacer modificaciones significativas a los inmuebles por el esfuerzo que implica volver a su estado original al mudarse. Sin embargo, los arrendatarios tienen opciones para personalizar los espacios.
Del total de hogares habitados en el país, 16.4% son alquilados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (ENVI), proporción que creció 1.2% respecto al 2014. Pero la intención de hacer interiorismo para estas 5.8 millones de viviendas no debe verse limitada por su tipo de contrato.
Publicidad
De acuerdo con Constanza Subijana, profesora de Home Staging en IDEQUO, The Interior Design School, las redes sociales ayudan a difundir ideas de decoración de bajo costo y fáciles de realizar.
“Actualmente, gracias a todas las plataformas que hay de Instagram, de Pinterest y demás, surgen muchísimas ideas de decoración que no son muy costosas y que pueden lograr que personalices muchísimo un espacio”, dice.
Agrega que, al mismo tiempo, hay empresas que buscan innovar en ofrecer productos que se adapten a este tipo de necesidades. “Por ejemplo, hay empresas o hay marcas de apliques en la pared, lámparas de iluminación en la pared, que ya no necesitan ni obra, es que se pegan y se encienden con un mando a distancia” , menciona.
Pero para saber qué elementos elegir y cuáles vale la pena implementar, la experta dice que vale la pena comenzar por “preparar el envolvente”.
Más allá de mobiliario
Las primeras decisiones de quienes rentan suelen recaer en los muebles, pero la experiencia de Subijana en el acondicionamiento de viviendas para renta y venta muestra que el punto de partida no siempre está en la compra del sofá o la mesa.
En su trabajo, observa que los espacios cambian cuando las superficies (muros, fondos de libreros, paneles o espejos) generan un marco visual claro. Sin ese soporte, incluso piezas bien seleccionadas pierden impacto.
La especialista explica que, al preparar inmuebles para compradores o arrendatarios, nota diferencias entre departamentos con muros blancos y aquellos que integran papel tapiz, molduras o variaciones en textura.
En los primeros, se requieren más elementos decorativos para dar carácter, en los segundos, la percepción del espacio cambia desde el inicio.
Para inquilinos, dice, existen alternativas removibles que permiten replicar ese efecto sin alterar la estructura, entre ellas biombos con papel adherido, paneles apoyados en muros, cartulinas decoradas que se colocan en el fondo de muebles o el uso de espejos grandes recargados en el piso.
Pintados y acabados, ¿se puede?
Uno de los mayores temores entre las personas que rentan es la pintura. En la entrega del departamento, la mayoría de contratos solicita devolver los muros al color original, por lo general blanco. Sin embargo, desde la perspectiva técnica, ese proceso no es tan restrictivo como parece.
Héctor Escamilla, director de Desarrollo de Nuevos Negocios y Especificación de PPG Comex México y Latinoamérica, explica que esta idea de irreversibilidad responde más a un mito que a un impedimento real.
Publicidad
“Considero que es un mito porque lo que tiene que cumplir un recubrimiento […] es la capacidad de poder cubrir el recubrimiento que está abajo”, dice. Por ello, la empresa ha trabajado en mejorar el poder cubriente de sus productos para que los cambios de color se resuelvan con aplicaciones sencillas.
Tratándose de viviendas en renta, Escamilla señala que las transformaciones pueden comenzar con un solo muro o con áreas pequeñas. Un acento puntual, de hasta nueve metros cuadrados, puede cubrirse con poca pintura en caso de que el inquilino deba regresar el tono original. Esa escala acota el riesgo y permite experimentar sin comprometer el presupuesto.
Los recubrimientos han evolucionado para facilitar el proceso. Escamilla menciona que, además de la oferta tradicional, existen opciones de secado rápido, cobertura eficiente, resistencia a humedad o tránsito, e incluso productos antibacteriales, antivirales o de efecto térmico.
Para quienes rentan, esto significa la posibilidad de elegir soluciones específicas para cada espacio, desde zonas húmedas hasta habitaciones con altas temperaturas.
No obstante, acota que para cuidar el presupuesto de quienes rentan, recomienda analizar cuáles son realmente las necesidades de su espacio y buscar un producto que las cumpla de manera precisa, para no gastar extra en capacidades no necesarias, o menos en productos que no funcionen.
Otra recomendación del directivo para quienes desean introducir color sin equivocarse es utilizar herramientas digitales.
Esto permite visualizar tonalidades en una fotografía del espacio antes de comprar pintura, lo que ayuda a decidir con mayor confianza. También sugiere explorar la paleta anual de tendencias de la marca, integrada por 36 colores seleccionados por especialistas y dos colores del año que funcionan tanto como bases neutras como acentos.
Entre los recubrimientos en tendencia, menciona Chukret, inspirado en acabados tipo chukum de haciendas de la península, y una pasta de apariencia cantera.
Ambos reproducen materiales tradicionales sin intervención estructural. Si en algún momento deben retirarse, basta con cubrirlos con pintura para devolver el espacio a su estado inicial.
Escamilla recomienda evitar aplicar color en toda la habitación desde el inicio. Sugiere comenzar con un remate visual, un marco de ventana o un solo muro, no solo para reducir costos, sino para evaluar el efecto del tono en el espacio antes de escalar la intervención.
En ese proceso, la fórmula “Combina 3C”, 60% color base, 30% colores secundarios y 10% acentos, funciona como orientación para quienes no tienen experiencia en diseño.
Las piezas clave
Para las personas que rentan, elegir muebles implica considerar durabilidad, movilidad y capacidad de adaptación. Constanza Subijana, quien trabaja con inventarios rotativos de mobiliario para preparar inmuebles, explica que los elementos más costosos o voluminosos deben ser neutros y versátiles.
Un buen sofá, una lámpara de pie o un espejo icónico pueden trasladarse de vivienda en vivienda y conservar su utilidad y apariencia por años.
Publicidad
Las piezas menores como cojines, mesas de centro, alfombras o auxiliares, pueden cambiarse con mayor frecuencia o ajustarse a las condiciones de cada departamento.
En su experiencia, las alfombras pierden firmeza con el paso del tiempo, por lo que no siempre vale la pena invertir en modelos de alto costo. En cambio, un sofá cómodo y de líneas simples puede adaptarse a casi cualquier estilo.
Las plantas y la iluminación completan la escena. Para quienes no pueden perforar muros, las lámparas de pie resuelven zonas de sombra, mientras que los espejos apoyados amplían visualmente salas y comedores.
Subijana también utiliza muebles polivalentes, como consolas que se convierten en mesas de comedor o butacas que funcionan como sillas adicionales cuando se reciben visitas.
En comedores reducidos, las mesas extensibles y las piezas que se integran a la pared permiten conservar la funcionalidad sin saturar el espacio, así como mantener el dinamismo en caso de mudanza y cambio de disposición de espacio.
La especialista señala que, aunque esta estancia se use menos por los hábitos actuales, sigue siendo necesaria para mostrar el potencial de una vivienda y para mantener la opción de reuniones cotidianas.
Hacia dónde va el diseño de los hogares
Las tendencias no avanzan en una sola dirección. Tanto Subijana como Escamilla coinciden en que las preferencias actuales responden al contexto de cada vivienda, su ubicación y la forma en que se habita.
En el caso del color, Escamilla observa que las paletas anuales reflejan lo que ocurre en ámbitos residenciales, comerciales y corporativos. Los usuarios buscan tonalidades que puedan replicarse en distintos espacios y que les permitan hacer cambios sin grandes inversiones.
Para Subijana, el diseño de interiores se adapta a las características de cada inmueble. Las viviendas en zonas cálidas, costeras o asociadas a usos vacacionales incorporan materiales orgánicos, formas redondeadas, cal, linos y vegetación.
En cambio, las viviendas antiguas o de estilo clásico permiten el uso de terciopelos, metales envejecidos o mármoles. No existe, dice, una sola tendencia, el estilo surge del tipo de propiedad y del modo en que se habita.
Para quienes decoran viviendas rentadas, el proceso puede ser gradual. La especialista considera que la combinación entre inspiración digital y compras accesibles permite construir espacios personalizados sin alterar la estructura. Aunque para un resultado funcional y estético óptimo, se recomienda recurrir a un profesional.
Es un camino que requiere intuición y pruebas, pero que, con pocos elementos como espejos, lámparas, plantas, textiles, transforma un departamento sin comprometer el contrato de arrendamiento.