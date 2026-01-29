El relevo generacional en muebleras mexicanas apunta a diseño, marca e internacionalización

Durante la presentación de Expo Mueble Internacional 2026, organizadores y representantes del sector coincidieron en que este relevo ya incide de manera directa en la operación de las empresas.

Los nuevos perfiles, explicaron, incorporan referencias obtenidas en ferias y centros de diseño internacionales, así como una visión más estructurada del desarrollo de producto y de la comercialización del mueble.

Expo Mueble Internacional llega a su edición número 45 en un área que ocupa 70,000 metros cuadrados en Expo Guadalajara y reúne a más de 500 expositores. En ese espacio convergen fabricantes de distintos estados del país y empresas con trayectorias que abarcan varias generaciones, del 18 al 21 de febrero.

Los empresarios señalaron que el relevo generacional implica un cambio profundo en la forma de tomar decisiones.

La industria mueblera mexicana en el tercer trimestre de 2025 registró un producto interno bruto de 7.01 billones de pesos. (Foto Expo Mueble Internacional)

“El cambio es total y absoluto”, afirmó Roberto Cornejo, fundador de Rattan de Guadalajara, y coordinador del Consejo de Coordinadores de Exposiciones de la Afamjal (Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco), al describir el paso de liderazgos de más de 60 años a direcciones encabezadas por personas de alrededor de 30.

Ese cambio se traduce en nuevos catálogos, mayor peso del diseño y una apertura más clara a colaborar con interioristas y arquitectos desde etapas tempranas del producto.

El viaje y la formación internacional aparecen como elementos clave de esta transición. Milán, Nueva York y París se mencionaron como referentes recurrentes para entender tendencias, materiales y procesos.

De acuerdo con los fabricantes, esa exposición no sustituye la manufactura local, pero sí influye en la manera de observar el mercado y adaptar propuestas al contexto mexicano.