El relevo generacional en muebleras mexicanas apunta a diseño, marca e internacionalización

Organizadores de Expo Mueble Internacional señalan que la vigencia de empresas muebleras con décadas de trayectoria se sostiene en la incorporación de nuevas generaciones al diseño y la estrategia.
jue 29 enero 2026 01:50 PM
Las muebleras mexicanas mezclan tradición con visión contemporánea. (Antonio_Diaz/Getty Images/iStockphoto)

La industria mueblera mexicana atraviesa un proceso de relevo generacional en el que empresas familiares comienzan a transferir la dirección a hijas, hijos y sobrinos formados en diseño, ingeniería y gestión, con una mayor exposición internacional y una relación distinta con el mercado.

El cambio se refleja en decisiones sobre diseño, materiales, procesos productivos y posicionamiento de marca.

Durante la presentación de Expo Mueble Internacional 2026, organizadores y representantes del sector coincidieron en que este relevo ya incide de manera directa en la operación de las empresas.

Los nuevos perfiles, explicaron, incorporan referencias obtenidas en ferias y centros de diseño internacionales, así como una visión más estructurada del desarrollo de producto y de la comercialización del mueble.

Expo Mueble Internacional llega a su edición número 45 en un área que ocupa 70,000 metros cuadrados en Expo Guadalajara y reúne a más de 500 expositores. En ese espacio convergen fabricantes de distintos estados del país y empresas con trayectorias que abarcan varias generaciones, del 18 al 21 de febrero.

Los empresarios señalaron que el relevo generacional implica un cambio profundo en la forma de tomar decisiones.

La industria mueblera mexicana en el tercer trimestre de 2025 registró un producto interno bruto de 7.01 billones de pesos. (Foto Expo Mueble Internacional)

“El cambio es total y absoluto”, afirmó Roberto Cornejo, fundador de Rattan de Guadalajara, y coordinador del Consejo de Coordinadores de Exposiciones de la Afamjal (Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco), al describir el paso de liderazgos de más de 60 años a direcciones encabezadas por personas de alrededor de 30.

Ese cambio se traduce en nuevos catálogos, mayor peso del diseño y una apertura más clara a colaborar con interioristas y arquitectos desde etapas tempranas del producto.

El viaje y la formación internacional aparecen como elementos clave de esta transición. Milán, Nueva York y París se mencionaron como referentes recurrentes para entender tendencias, materiales y procesos.

De acuerdo con los fabricantes, esa exposición no sustituye la manufactura local, pero sí influye en la manera de observar el mercado y adaptar propuestas al contexto mexicano.

El relevo también plantea retos dentro de las empresas familiares. De acuerdo con Cornejo, es necesario ceder el control operativo para permitir que la siguiente generación tome decisiones completas, así como de los conflictos que surgen cuando la transición no se acompaña de profesionalización.

Abelardo Arreola, presidente de Grupo Requiez y de Innovación y Estrategia de Mobiliario Corporativo del evento, subrayó que que, ante la falta de interés o preparación de los herederos, la institucionalización o la gestión externa se vuelve una alternativa para asegurar la continuidad.

Muebles, estratégicos en la economía

Desde la Secretaría de Economía, el sector mueblero fue ubicado como parte de los sectores estratégicos del Plan México.

En ese contexto, Diana León, titular del Sector de la Industria del Mueble y del Juguete de la Secretaría de Economía, anunció la invitación para que asociaciones y fabricantes accedan al distintivo Hecho en México, como una herramienta para fortalecer la industria nacional y su visibilidad.

Por su parte, Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la industria Restaurantera (Canirac) en que el mobiliario forma parte central de la experiencia en restaurantes, oficinas y espacios de hospitalidad.

Esa visión, dijo, refuerza la necesidad de mayor coordinación entre diseño, industria y usuarios finales.

Hacia adelante, los organizadores de Expo Mueble adelantaron que buscarán abrir más espacios de participación para las nuevas generaciones dentro del evento, tanto en conferencias como en mesas de diálogo. La intención es incorporar de forma más visible las perspectivas de quienes ya influyen en la transformación de las empresas muebleras del país.

