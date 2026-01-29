El relevo generacional en muebleras mexicanas apunta a diseño, marca e internacionalización

El relevo también plantea retos dentro de las empresas familiares. De acuerdo con Cornejo, es necesario ceder el control operativo para permitir que la siguiente generación tome decisiones completas, así como de los conflictos que surgen cuando la transición no se acompaña de profesionalización.
Abelardo Arreola, presidente de Grupo Requiez y de Innovación y Estrategia de Mobiliario Corporativo del evento, subrayó que que, ante la falta de interés o preparación de los herederos, la institucionalización o la gestión externa se vuelve una alternativa para asegurar la continuidad.
Muebles, estratégicos en la economía
Desde la Secretaría de Economía, el sector mueblero fue ubicado como parte de los sectores estratégicos del Plan México.
En ese contexto, Diana León, titular del Sector de la Industria del Mueble y del Juguete de la Secretaría de Economía, anunció la invitación para que asociaciones y fabricantes accedan al distintivo Hecho en México, como una herramienta para fortalecer la industria nacional y su visibilidad.
Por su parte, Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la industria Restaurantera (Canirac) en que el mobiliario forma parte central de la experiencia en restaurantes, oficinas y espacios de hospitalidad.
Esa visión, dijo, refuerza la necesidad de mayor coordinación entre diseño, industria y usuarios finales.
Hacia adelante, los organizadores de Expo Mueble adelantaron que buscarán abrir más espacios de participación para las nuevas generaciones dentro del evento, tanto en conferencias como en mesas de diálogo. La intención es incorporar de forma más visible las perspectivas de quienes ya influyen en la transformación de las empresas muebleras del país.