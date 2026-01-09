Cómo decorar tu casa con los colores en tendencia en 2026 y que reemplazarán al blanco

La paleta de la dualidad

Las tendencias cromáticas para 2026 revelan un equilibrio entre opuestos. Por un lado, tonos profundos y terrosos que conectan con las raíces y la naturaleza. Por otro, colores etéreos y suaves que invitan a la calma.

Entre los tonos profundos destaca la gama del café, desde terracotas hasta marrones casi vinosos, que se convierte en el gran protagonista cromático del año. Estos colores evocan tierra, barro, madera envejecida y chocolate.

En el extremo opuesto se encuentran azules muy claros, casi celestiales, que simbolizan introspección y paz. También los tonos arena, ivory y blancos cálidos, nunca fríos, que funcionan como lienzos para permitir que otros elementos respiren.

"La combinación de los dos extremos hacen una armonía muy bonita", explica Claudia Contreras, CMO en PPG Comex, respecto a los dos colores del año de la compañía: el Xoconostle (vino profundo) y Cielito Lindo (azul claro).

Estos tonos invitan a explorar el equilibrio entre lo terrenal y lo etéreo, entre tradición y modernidad.

Comex PPG busca predecir los colores tendencia a través de un análisis de lo que sucede en el entorno global y local. (Foto: Comex y Umbral)

Verde eucalipto y rosas naturales

Otra paleta importante para 2026 son los verdes en tonos eucaliptos, muy naturales, que se usan principalmente en productos, sillas, telas y luminarias.

"Es un verde muy utilizable ahorita, las fotos, los árboles", señala Sandra de la Torre, diseñadora de interiores. Este verde obliga a un contraste y funciona especialmente bien en espacios donde se busca una conexión con lo natural sin recurrir a plantas reales.

Los rosas también tienen presencia, pero en su versión más orgánica: rosa pitaya, tonos que remiten a frutas y flores mexicanas. Se trata de colores que celebran la identidad local sin caer en estereotipos, dice la interiorista.

El regreso del color mexicano

"México en particular, cada vez que se integran los colores que se sientan lo más natural posible, de hecho lo más natural regresa un poquito a lo tradicional mexicano", explica De la Torre.

Los tonos que durante décadas definieron la arquitectura vernácula mexicana regresan: ocres, terracota, barros, azules profundos, verdes intensos. Pero no como réplica nostálgica, sino reinterpretados con una sensibilidad contemporánea.

La diferencia crucial está en cómo se aplican. Ya no se trata de pintar toda una casa en azul añil o rosa mexicano, sino de utilizarlos estratégicamente en acentos, muros focales o combinados con neutros que les permitan brillar sin abrumar.

Algunos de estos combinables son los tonos arena e ivory, característicos de estilos mediterráneos sobrios. El uso de estas paletas neutras, pero cálidas, ayuda a darle atemporalidad a los espacios, de acuerdo con Victoria Plasencia, diseñadora de interiores.

Tonos profundos en el segmento premium

En el mercado de lujo, la preferencia se inclina hacia "materiales profundos, táctiles y con mucha riqueza sensorial", describe Camila Anaya, de Casa de las Lomas.

Las tonalidades sobrias dominan: maderas ligeramente más oscuras que el nogal tradicional, maderas teñidas en negro que generan contraste, y mármoles en tonalidad espresso. "La gama del café" se confirma como el ideal cromático del año.

Pero el color no solo está en las superficies pintadas. Los textiles aportan dimensión cromática: bouclés en tonos neutros pero con textura, suedes en colores tierra, acentos de faux fur que suman calidez visual.

Cómo aplicar color sin miedo

La pregunta no es si usar color, sino cómo hacerlo. Héctor Escamilla, director de Desarrollo de nuevos negocios y Especificación de PPG Comex, ofrece una guía concreta: la fórmula 60-30-10.

Consiste en distribuir tres colores en proporciones específicas. El 60% se asigna al espacio general con colores neutros (blancos cálidos, beiges, grises suaves). El 30% puede corresponder a muebles, tapetes u otros elementos que combinen con el color principal. El 10% restante se destina a un acento vibrante en un muro focal, marco de ventana o puerta.

"Mi recomendación sería de manera puntual empezar por un espacio o por un detalle", sugiere Escamilla. Un solo muro, un remate visual, la pared detrás de la cabecera de la cama.

Esta aproximación gradual permite experimentar sin compromiso total. Si el tono profundo resulta demasiado intenso en toda la habitación, funciona perfectamente en un solo plano que ancla visualmente el espacio.