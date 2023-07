Tendencia ESG: diseño de los espacios de trabajo, clave para la productividad

Las empresas están adoptando cada vez más estrategias de ESG al darse cuenta de que no se trata solo de generar dinero, sino también de asegurarse de que sus negocios no tengan un impacto negativo ante la sociedad y el medio ambiente. De esta forma, existe una creciente conciencia por parte de las empresas sobre cómo están impactando de manera integral, y principalmente en el factor humano de las cadenas productivas; buscan convertir sus organizaciones en proyectos sostenibles, éticos y socialmente responsables. Cabe mencionar que las empresas inmobiliarias que administran y gestionan construcciones, y espacios de trabajo, no son la excepción y se están también alineando a esta lógica de trabajo.

Así, ESG contempla cómo las empresas pueden ser buenos administradores de la sociedad y garantizar el éxito continuo en materia de sostenibilidad. Los factores sociales de ESG también incluyen cuestiones relacionadas con la forma en que una empresa procura a su personal, por ejemplo, el bienestar y la seguridad de sus colaboradores, la equidad de género y los salarios justos. Asimismo, contempla cuestiones sobre cómo se están abordando los derechos humanos, los derechos de los colaboradores y las preocupaciones sociales.

Por lo anterior, cada vez más empresas están cumpliendo con sus metas éticas, las cuales además de ahorros y beneficios económicos, ponderan el bienestar de la empresa, de sus colaboradores y sobre todo del medio ambiente. Podemos mencionar, como muestra, que empresas como Pfizer han puesto las necesidades de sus empleados como eje central de su actividad corporativa, y se han empeñado en brindarles a sus colaboradores espacios de trabajo que inspiren, promuevan el bienestar y estimulen la conexión con la naturaleza. Ejemplo de lo anterior es la integración de biofilia en espacios corporativos; el objetivo es mantener a los colaboradores relajados en espacios cómodos, impactando directamente en su productividad y creatividad.

El estudio llamado Human Spaces, realizado por el fabricante de pisos y alfombras, Interface, concluye que la incorporación de la biofilia en el diseño de los entornos de trabajo reduce el estrés, disminuye la tensión, los conflictos y mitiga la fatiga de quienes trabajan en este tipo de espacios.

Es un hecho que los cambios sobre cómo diseñamos y construimos nuestros espacios están pensados para la atracción y retención de los colaboradores, destacando áreas que anteriormente ni siquiera tuvieran cabida en un entorno laboral. Vale la pena resaltar que, adicionalmente a la incorporación de la biofilia, empresas como Pfizer han invertido en espacios de recreación y esparcimiento, salas de ejercicio y salas de lactancia. El diseño de esta última ha sido tomado como un referente por la UNESCO para incentivar a otras empresas a implementar e invertir en estos espacios.