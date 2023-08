Los retos para el desarrollo urbano sostenible en la era de la opacidad mexicana

Dicho lo anterior, la accesibilidad a información verídica, legal y con validez técnica juega un rol importante en la toma de decisiones para el desarrollo urbano, pues otorga las facilidades para la planeación basada en evidencia y fortalece el vínculo entre la sociedad y el ejercicio público en un rubro de gran incidencia política y social.

En tiempos donde se han promovido acciones para debilitar a las instituciones que nos otorgan información como ha sucedido con el INAI , el panorama futuro vislumbra un reto significativo para el desarrollo urbano sostenible en México, cuyo escenario de opacidad actual nos plantea la necesidad de cambiar el paradigma actual.

Aquello que no se puede medir, o en este caso, aquello que no se documenta adecuadamente, no se puede mejorar. Las ciudades son y serán los principales nodos del desarrollo económico y social a nivel global, pero si no contamos con las facilidades y herramientas adecuadas para mapear sus problemáticas ¿Cómo podremos generar soluciones?

Nota del editor: Sebastián Guzmán y Yeshua Fierro, investigadores de Ethos Innovación en Políticas Públicas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a los autores.