Plan de vivienda de Sheinbaum, necesario pero insuficiente

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado, a través del Programa de Vivienda y Regularización, la intención de construir 1 millón de viviendas, lo que representa una noticia alentadora. De entrada, este anuncio posiciona la vivienda como un tema prioritario para el desarrollo social del país, algo que no sucedía desde hace tiempo.

De ejecutarse bien, este programa podría contribuir a disminuir el rezago habitacional de la población vulnerable al enfocar las acciones en diversas regiones del país, especialmente en el centro y sur, en torno a los polos de desarrollo económico donde se espera que crezca la demanda de vivienda.

No obstante, a pesar de lo positivo de este plan, es fundamental reconocer que un programa de vivienda no puede depender exclusivamente de la construcción de nuevas viviendas. Si bien es una medida necesaria, por sí sola no basta para resolver el rezago habitacional.

Para abordar de manera integral este problema, es imprescindible acompañar la construcción de vivienda nueva con una transformación profunda del mercado inmobiliario existente.

Dinamizar el mercado de vivienda requiere establecer un marco normativo moderno que reduzca la informalidad, simplifique los trámites burocráticos, acorte los tiempos y disminuya los costos asociados a las transacciones de compraventa. Este marco debe impulsar la modernización del sector mediante la digitalización de los registros públicos y la implementación de herramientas tecnológicas que agilicen los procesos de escrituración y registro de propiedad, lo que permitirá aumentar la oferta, mejorar la liquidez del mercado, reducir costos de transacción y fomentar la transparencia y confianza entre los actores involucrados.

Por otro lado, es necesario fortalecer la seguridad jurídica que proteja la propiedad privada, ofreciendo certeza legal a las familias e impulsando la confianza en el mercado inmobiliario. Esto también contribuiría a enfrentar el problema de las invasiones, un fenómeno cada vez más recurrente que afecta a miles de familias y al que las autoridades no han dado la atención requerida. La prevención de invasiones requiere una combinación de legislación clara, aplicación de la ley y mecanismos de resolución de conflictos que aseguren el respeto por los derechos de propiedad.

Finalmente, la inversión en infraestructura en zonas urbanas y rurales es clave para garantizar que las viviendas nuevas se ubiquen en regiones con acceso a servicios básicos, transporte público y fuentes de empleo. Es crucial evitar los errores del pasado, donde los desarrollos habitacionales quedaron aislados y, como resultado, enfrentaron problemas de abandono masivo.