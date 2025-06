De la congestión a la conexión: 'smart cities', el salto que México debe dar

El camino hacia ciudades inteligentes en México

Para que México avance de verdad hacia ciudades inteligentes, es fundamental superar obstáculos como la falta de coordinación entre autoridades, la escasez de infraestructura digital y la limitada cultura de datos en la gestión pública. La solución no está solo en invertir en tecnología, sino en diseñar políticas integrales que promuevan la colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil, así como en formar talento especializado que entienda cómo usar los datos para mejorar servicios urbanos. Solo así todos tendríamos acceso a la tecnología . Ciudades como Copenhague, que ha implementado una red de sensores para optimizar el consumo energético y el tráfico, o Helsinki, que apuesta por la movilidad sostenible con plataformas digitales integradas, son el ejemplo perfecto. Adoptar estos enfoques adaptados a la realidad mexicana puede ser la clave para transformar nuestras ciudades en espacios más eficientes, sustentables y humanos.

​​​​​​​​​​La solución a nuestros problemas urbanos ya existe. Tal vez la pregunta ya no sea si podemos construir ciudades inteligentes en México, sino cuánto más estamos dispuestos a perder por no hacerlo. En un país donde los datos existen pero no se usan, donde la tecnología está disponible pero se subutiliza, y donde las soluciones están al alcance pero no se implementan, el mayor obstáculo no es la falta de innovación: es la falta de decisión. La inteligencia urbana no se trata de pantallas ni de robots, sino de tener la voluntad política y social para resolver, con sentido común y tecnología, los problemas que llevamos décadas arrastrando. No es ciencia ficción, es infraestructura básica, es movilidad digna, es calidad de vida. Y todo esto no está tan lejos. Lo único que falta… es conectarnos.

_____

Nota del editor: Ana Peña es directora de comunicación para Intel Américas. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

