Los límites pragmáticos de las disciplinas del hábitat

Esa “suerte” de nacimiento tiene coordenadas. El código postal, la accesibilidad cotidiana y la calidad del entorno explican a menudo más del futuro educativo y laboral que el esfuerzo, las calificaciones o incluso el ingreso del hogar. La distancia crónica y la mala conectividad erosionan expectativas, restringen tiempo disponible y achican las oportunidades reales. Hay una relación directa entre vivir en la periferia y menor movilidad social.

Aquí aparece la paradoja. La segregación urbana se juega en el terreno mismo de las ciencias del hábitat: arquitectura, urbanismo, planeación. Quienes diseñan las ciudades hablan —con razón— del espacio público, mezcla de usos y ciudad de proximidad, pero su margen de maniobra suele ser acotado por la forma en que organizamos el suelo, la regulación y los incentivos.

Puede sonar duro, pero construyen lo que se les encarga. ¿Quién encarga? Mayoritariamente el sector privado, que busca rentabilidad (véase mi artículo sobre la economía en “K”), dentro de reglas que fija el Estado y que terminan moldeando qué, dónde y para quién se construye naturalmente.

En síntesis, el diseño urbano abre puertas, pero la política pública decide cuántas puertas hay, a qué distancia están y quién puede cruzarlas. Cuando el marco dirige la ciudad hacia periferias baratas, servicios fragmentados y transporte precario, la oferta de arquitectos y urbanistas es limitada. En cambio, cuando las reglas alinean incentivos, el diseño multiplica su alcance y deja de ser sólo una respuesta a la demanda inmediata.

Por eso el llamado es a conectar con mayor fuerza diseño, desarrollo económico y políticas públicas. Un buen primer paso es iniciar a construir índices propios de oportunidad espacial, al estilo de Chetty en nuestro país: mapas finos por barrio que combinen tiempos de traslado, acceso a empleo y educación, costo de vivienda, seguridad, calidad del aire, conectividad peatonal y oferta de servicios. Con evidencia así, podemos primero que nada diagnosticar puntualmente el tamaño del problema, o magnitud de fuerza en la predisposición de terminar en cierto estrato si se nace en ese mismo por región en un país tan heterogéneo como el nuestro. Trabajar de forma interdisciplinaria no es un adorno: es la condición para destrabar lo estructural.