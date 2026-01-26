Sobre la arquitectura y su rol, hoy. Una crítica desde afuera del gremio

Hay tantos retos que atender como sociedad en los cuales la arquitectura juega un rol angular (crisis de vivienda, segregación, mancha urbana, acceso al espacio público; al final todos vivimos en arquitectura), pero el mercado por sí solo no coloca a dichos profesionistas hacia esos frentes. La economía en “forma de K” explica el telón de fondo: debido a la creciente y profunda desigualdad, la economía se “divide” y la demanda proviene cada vez más de los estratos más altos de la distribución del ingreso.

El poder de compra y negociación de esos estratos crece; ellos marcan la demanda y el mercado responde asignando recursos donde esa demanda existe. A medida que aumenta el ingreso de la población con mayor poder adquisitivo, ésta empuja la creación y consumo de bienes y servicios que no siempre son congruentes con los problemas sociales. Así, los arquitectos concentran oportunidades de empleo e ingreso en campos de “lujo”.

El mercado coloca talento, recursos y energía donde hay mayor demanda. El reto es que el poder de compra —y, por ende, la demanda— de los estratos más altos y su ritmo de crecimiento es asimétrico respecto al de los demás; se acentúa la asimetría y cae el poder de negociación de la mayoría. En consecuencia, se profundiza el divorcio entre los principales retos del gran ancho de la población y los problemas que el mercado atiende, un divorcio que sólo se acrecienta con el tiempo.

Si pensamos la demanda como un pastel, en las últimas décadas una porción creciente proviene del rango más alto. Esto se refleja en la dinámica de precios: si sigue habiendo demanda y el mecanismo de precios responde —pero esa demanda proviene de una parte pequeña de la población— el nivel de precios crece a un ritmo mayor que el ingreso de la mayoría.