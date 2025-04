Al frente del proyecto están Bruce Miller, presidente y CEO global, y Jonathan Mallie, director para América. Los arquitectos lideran el enfoque estratégico de la firma y supervisan no solo el diseño de los estadios, sino su integración con las ciudades.

“México no necesita inventarse para ser sede. Tiene historia, tiene pasión, tiene estadios que viven en la memoria colectiva”, afirma Bruce Miller, quien ha trabajado en Populous durante 38 años y liderado proyectos en las Grandes Ligas de Béisbol, la NFL, y recintos como Sphere, de Las Vegas.

El despacho es especialista en recintos deportivos, pero también ha hecho obras icónicas de entretenimiento como La Esfera en Las Vegas. (Foto: Populous)

México en el mundial

México tiene una ventaja frente a otros países que en el pasado albergaron el Mundial: sus estadios. No sólo por requerir menos inversión al estar ya construidos, sino por su pasado.

“Tienes personas que están conectadas con esos estadios, que han estado en ellos un millón de veces, que saben lo increíble que va a ser un partido", dice Miller.

No hay necesidad de levantar símbolos vacíos. Hay que reactivar los que ya existen.

Jonathan Mallie coincide. Para él, el fútbol en América Latina no es solo un deporte. El fútbol atraviesa la vida diaria. Une al equipo con la familia, con la ciudad. Ese vínculo, dice, no se impone desde el diseño, se entiende desde la vivencia. “Es una oportunidad para que cada sede cuente una historia. La arquitectura puede hablar por la comunidad".

El despacho está a cargo de la renovación del Estadio Ciudad de México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Esta experiencia hace que Populous no trabaje con moldes. Cada estadio, explican, debe reflejar el entorno donde se levanta. “Nuestros estadios no se parecen entre sí. Están hechos a medida para los fanáticos de ese entorno particular”, dice Miller.

Desde esa filosofía, el rediseño del Estadio Azteca y el proyecto en el Estadio Monterrey no buscan imponer, sino escuchar. El despacho analiza los diferentes tipos de fanáticos y mapean su recorrido a través del estadio. El resultado es un diseño que toma en cuenta el tipo de comunidad, el perfil de los asistentes y los ritmos de la ciudad.

Parte de ese análisis tiene un elemento clave: la familia. “Lo que he observado en México es que está muy centrado en la familia, y eso también influye en la arquitectura”, comenta Miller.

El Estadio Monterrey, antes Estadio BBVA, también es obra de Populous. (Foto: Populous)

Más allá de los muros

La concepción de los estadios va más allá de solo el recinto. Para la firma, la experiencia del fanático como un trayecto que inicia fuera del estadio. Jonathan Mallie menciona el ejemplo del estadio de Wembley, en Londres, donde los fanáticos caminan en procesión hacia el recinto.

Ese tipo de ritual también se da en América Latina. “Pensamos en todo lo que lleva hasta el estadio, desde que te despiertas por la mañana hasta que termina el partido y vas al bar, al restaurante o a casa de alguien. El deporte se extiende en una experiencia emocional y memorable”, afirma Mallie, quien cuenta con 26 años de trayectoria y ha estado al frente de desarrollos deportivos y urbanos en todo el continente.