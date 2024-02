La arquitectura y tecnología van de la mano para hacer edificios resistentes

Algunas de estas herramientas van más allá de la maquinaria y materiales que se usan en las construcciones y se centran, sobre todo, en la planeación.

“Es muy evidente que como arquitectos o profesionales de la industria de la construcción debemos tener claro que ya no se trata sólo de tomar condiciones previas para construir un inmueble, sino adelantarse y comenzar a planear enfocados en lo que puede pasar”, dice Mariana Rivera, gerente de Éxito del Cliente de Trimble empresa desarrolladora de softwares abiertos y colaborativos.

Estas plataformas, cada vez más avanzadas, pueden ayudar incluso a prever las condiciones climáticas de zonas en particular. Se ubica el proyecto en un punto y se puede ver cómo se comportará la luz solar y los vientos dominantes, así como sugerencias de estrategias para hacer más eficiente el edificio desde que se comienza a conceptualizar.

Pero las herramientas no funcionan sólo como prevención, ya que en caso de desastres meteorológicos, también ayudan a ver, a través de modelos 3D o gemelos digitales, qué fue lo que falló en un edificio y cómo se pueden corregir los problemas estructurales.

El camino para el uso de estas tecnologías en México va en aumento. Sketchup tiene más de 1.32 millones de usuarios en Latinoamérica, de los cuáles 314,000 corresponden a México, principalmente por una estrategia de difusión y uso en las escuelas para que los estudiantes se familiaricen con la plataforma. Pero aún falta camino por recorrer.

Bentley Systems, empresa de desarrollo de software, similar a Sketchup, pero enfocada en infraestructura, tiene un concurso anual sobre la mejor manera de usar los programas, pero en las últimas tres ediciones ningún proyecto de la región quedó como finalista.

“Hay una demanda creciente de infraestructura hoy en día, ya sea por una población en crecimiento o en Asia y África, o debido a la infraestructura envejecida en Europa o Estados Unidos. Pero también hay una brecha de habilidades. Falta talento en ingeniería para satisfacer la demanda de infraestructura sostenible”, explicó Lori Hufford, vicepresidenta de Colaboración en Ingeniería de la compañía, en marco de la edición 2023 del concurso.

El vacío en América se relaciona con que en países como México la mayoría de los proyectos son financiados y organizados por el gobierno, en donde en 2020 sólo 20% de las obras usaban tecnologías BIM (Modelado de Información de Construcción, por sus siglas en inglés), mientras que el sector privado la cifra ascendía a 80%, indican datos de BIM Task Group.

Pero las cifras no indican que no haya casos de éxito en el país. En la Ciudad de México, la Torre “El Pantalón”, construida en 1992 demostró que, incluso con herramientas no tan evolucionadas como las existentes, se podrían construir edificaciones seguras.

Con una altura de 161 metros se ha posicionado como una de las construcciones más seguras no sólo por usar materiales importantes como concreto reforzado y cristal templado, sino por implementar un Sistema de Gestión de Edificios (BMS), un sistema de monitoreo que evalúa condiciones de seguridad de un inmueble y para el que se necesita tener una réplica de las instalaciones y estructuras del inmueble.