Escombros ecológicos: la reutilización de residuos de construcción como estrategia sustentable

Hasta el momento, el principal demandante de esta solución son las empresas de edificios que buscan hacer la sustentabilidad una característica y tener certificaciones, por ejemplo. Holcim también explica que el gobierno de la capital ha adoptado su uso, en andenes del transporte público.

Pero, aunque la CDMX ha sido un precursor, en muchos casos, las normas de construcción y los estándares de calidad no están actualizados para permitir el uso generalizado de materiales reciclados.

En Europa, la estandarización de regulaciones ha permitido un avance más rápido hacia la adopción de prácticas de economía circular, mientras que en otras regiones, como América Latina, aún se requiere un esfuerzo colaborativo entre gobiernos, industria y academia para actualizar y armonizar estas normativas.

La buena noticia es que a nivel nacional se ven mayores intenciones para hacerlo. “Se está dando este traslado de regulación de la ciudad a otras tan importantes como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro. La Ciudad de México fue líder pionera y esto se está copiando afortunadamente en todas las ciudades”, dijo Sirtori.

Este no es el único reto con el que la empresa se ha enfrentado, pero que ha logrado resolver. La capital del país es particular por su sismicidad, por lo que por ley tienen un tope de 20% para incluir materiales reciclados, mientras que en otros países es hasta de 40%. No obstante, de esta manera garantizan que tienen la misma flexibilidad y resistencia que un cemento tradicional, pero con ventajas sustentables.

La solución a este segundo obstáculo es la demostración de los beneficios de usar el concreto y su resistencia. El directivo de Holcim explica que, como efecto bola de nieve, cuando la industria de la construcción note su implementación y efectividad en las obras lo seguirá adoptando.

En este camino, han planeado en Francia un desarrollo de 220 viviendas edificado totalmente con ECOCycle. El proyecto está actualmente en construcción y la empresa calcula que con el uso de su producto se han ahorrado 3,000 toneladas de recursos naturales extraídos de minas.