La autoconstrucción de casas en México impulsa a las ferreterías y Holcim aprovechará el momento

Un negocio sostenido por la autoconstrucción

El crecimiento del negocio se apoya en la demanda que genera la autoproducción. De acuerdo con la Cuenta Satélite de Vivienda 2023 del Inegi, 54.5% del PIB del sector vivienda proviene de la autoproducción, y 57.9% del total de la producción se destina al uso final propio, que incluye la autoconstrucción, ampliación y mejoramiento de vivienda.

“El principal cliente de Disensa son los pequeños y medianos contratistas y autoconstructores”, explicó Rafael Ayala, director de Disensa en Holcim México. “Lo que busca el cliente es un solo destino para hacer todas las compras y encontrar todo lo que requiere”, añadió.

Familias contratan albañiles para que edifiquen pedazos de sus hogares en México. (Foto: Michael Balam Chan/Cuartoscuro )

El negocio se nutre de esa economía doméstica y progresiva en la que las familias adquieren materiales poco a poco.

En México, la autoproducción no es un fenómeno marginal ni rural, sucede en todos los niveles de ingreso y representa el camino más utilizado para resolver necesidades habitacionales, según el estudio de Sedatu Autoproducción de vivienda adecuada en México.

Estrategia de expansión y modelos de tienda

La red Disensa opera bajo un modelo de franquicias orientado a la profesionalización del canal ferretero. Según Ayala, la compañía duplicó sus puntos de venta en 2025, pasando de más de 100 a más de 200.

“Hemos avanzado con base en una sinergia muy importante entre los empresarios y nosotros. Ellos buscan profesionalizar su punto de venta y nosotros los acompañamos con capacitación, tecnología y herramientas financieras”, dijo el directivo.

La expansión contempla distintos formatos de tienda, Express, Estándar y MAX, adaptados a las características de cada comunidad. Los nuevos puntos de venta acercarán materiales y asesoría a zonas urbanas y rurales donde el acceso a insumos de calidad es limitado.

Cada tienda ofrece hasta 85% de los materiales necesarios para construir una vivienda típica, con apoyo en gestión de inventarios, financiamiento y plataformas digitales que utilizan inteligencia artificial para optimizar procesos de compra y atención.

La incorporación de Indar, empresa especializada en productos de ferretería adquirida por Holcim en 2023, añadió más de 10,600 productos al portafolio y fortaleció la cadena logística.

Profesionalización y acompañamiento al distribuidor

El modelo de franquicia busca que las tiendas mantengan identidad local, pero con estándares operativos unificados.