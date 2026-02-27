Cementeras evitan la caída, pero crecen menos de 5% en 2025

En ese mismo periodo, el flujo de operación (Op. EBITDA) bajó 5% (-1% comparable), con un margen que subió a 32.2% desde 30.2%.
“En 2025, los precios de nuestros tres productos principales aumentaron a tasas de un dígito medio.” Cuando los volúmenes no acompañan, ese tipo de ajuste de precios y la disciplina de costos suelen explicar por qué el margen puede sostenerse, aun si las ventas no crecen.
Precio, volumen y utilidad
En 2025 el sector operó con una regla simple, cuando el volumen se mueve poco, o cae, el precio y la eficiencia se vuelven el sostén del margen.
En México, Cemex reportó caídas anuales en volúmenes de cemento con -8%, concreto -11% y agregados -12%. Aun así, reportó aumentos de precios en moneda local (5% a 6% anual, según producto) y un margen que creció.
Eso no convierte el año en uno de expansión acelerada, pero sí de contención: la empresa ajusta precios y costos para preservar rentabilidad, aunque el ingreso total no avance al mismo ritmo.
En GCC, la lectura anual también depende del peso relativo de cada mercado. En México, la baja de ventas acumuladas se explica por volúmenes menores, pese a mejoras en precio.
En Estados Unidos, el crecimiento acumulado se apalancó en un salto de volúmenes de concreto y en aumentos de precio en ese producto, incluso con retroceso en el precio del cemento.
Moctezuma, por su parte, muestra una versión más lineal de la estabilidad con ventas y flujoque crecen, pero la utilidad neta baja.