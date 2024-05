¿Qué proponen los candidatos sobre obras e infraestructura? Esto opinan los expertos

En el discurso se dejaron ver algunas de las ideas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Galvez y Jorge Máynez, que presentaban similitudes y mostraban sus diferencias ideológicas. También dieron cabida para analizar cuáles son más viables y cuáles pasan a segundo término en cuanto a las prioridades que tiene el país para su desarrollo.

No obstante, el gran cuestionamiento que siguen teniendo los expertos y que no se abordó en el debate es el cómo de las propuestas. “Quien llegue se va a enfrentar a que el presupuesto no va a alcanzar. Se debe hacer verdaderamente un presupuesto serio de para qué alcanza, y hacer una planeación de ‘quisiéramos hacer estas 50 cosas, pero solamente nos alcanza para 20’”, dice Othón Pérez, director de infraestructura en Bovis.

Esto debido a que el presupuesto del próximo año será reducido porque el gasto corriente estará comprometido en programas sociales, principalmente.

Por esta razón, las megaobras estandarte quedaron en el pasado. Caso contrario a lo que sucedió en campañas como la de Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el Tren Maya ocuparon gran parte de sus campañas.

“El hecho de que no propongan este tipo de obras colosales es por prudencia. Yo así lo interpreto, ellos mismos dicen ‘a ver, no anunciemos algo que no estamos seguros todavía que se vaya a construir, porque no tenemos los estudios. Ya cuando entremos a gobernar, vamos anunciando cuando esto tenga más pies y cabeza. Pero si desde ahorita se propone alguna mega obra como una refinería, aunque sea una elefante blanco se va a tener que cumplir”, dice el experto.

Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), abona a que uno de los principales puntos de partida en la próxima administración para la creación de infraestructura que impulse el desarrollo es el aumento del presupuesto a esta, ya que durante el 2024 se recortó en alrededor de 30% lo que se invierte a estas obras y mucho más, a los proyectos que no son los insignia.