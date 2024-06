La nueva Cineteca Nacional, como cabaña en el bosque dentro de la ciudad

Desde el inicio del proyecto, el elemento del cambio ha estado presente. No solo al transformar la tipología del inmueble a uno más cultural, sino en que el cine en sí sea un detonante que cambie las dinámicas del poniente de la Ciudad de México.

Por ello, cuando en 2018 se anunció el proyecto "Chapultepec: Bosque, Naturaleza y Cultura", se prometió no solo mejorar las infraestructuras existentes, sino agregar nuevas y rescatar dos secciones más del parque. La Cineteca Nacional fue una de las partes más esperadas.

Pero su apertura se ha retrasado. Primero con la pandemia y después por frenado de obras solicitadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para retirar muebles de su espacio.

Pero al fin, en agosto de 2024, se llevará a cabo la inauguración, ya que de acuerdo con Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, comentó que solo falta la edificación de los servicios, los cuales deberían estar listos en los próximos dos meses. Alejandra Frausto agregó que consideran terminar la Cineteca antes de la fecha acordada, aunque la apertura dependerá de la conclusión del Cablebús para facilitar el acceso de los visitantes.

¿Cómo es la nueva Cineteca Nacional?

Al circular por avenida Constituyentes es difícil imaginar cómo detrás de uno de los muros, en donde hay viviendas militares y antes existían bodegas de armas, se encuentra ahora una Cineteca Nacional.

A diferencia de sus pares en Río Churubusco, en el CNA, y en el barrio de Xoco, esta sede no se deja ver desde el exterior. Los ingresos al todavía no estar listos y ser solamente para automóviles y personas que viven en las residencias —que permanecerán en el lugar— también hacen difícil imaginar cuál será la dinámica de los cinéfilos que acudan no solo a ver películas, sino a tomar clases al nuevo CCC y al Arsenal, la escuela de artes desprendida de La Esmeralda y que se encuentran justo enfrente del edificio principal.

En automóvil se pueden ver de un lado las obras por terminar de la estación del Cablebús, que corresponderá a la Cineteca, y del otro está la construcción de una de las estaciones del Tren interurbano México-Toluca.

Las salas de cine están unidas por un puente en la parte alta del edificio. (Foto: Diana Zavala/Obras)

Luego de unos minutos de recorrido, entre trabajadores de la construcción, maquinaria y materiales, se llega a la que será la Cineteca Nacional. Obra de Mauricio Rocha, que se compone de un edificio que antes era bodega, pero que transformó su fachada a una acristalada para mantener la transparencia y difuminar los límites entre el interior de los cines y el exterior del Bosque de Chapultepec, por lo que al ingresar en el espacio se siente amplitud a pesar de que se privilegió que las ocho salas que lo componen sean totalmente herméticas, para no dejar pasar la luz y poder ver películas en cualquier momento del día.

Estas ocho salas son en realidad ocho cubos que parecen flotar en el espacio, unidos a través de un puente peatonal. Esta sensación de que están flotando se da porque los cuerpos están separados unos de los otros para que, a pesar de estar recubiertos totalmente de madera, el sonido de una sala a otra no se mezcle.