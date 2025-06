El principal reto para construir el Cablebús en CDMX no es la ingeniería, sino esto

Impacto en la conectividad urbana

Los resultados del sistema de Cablebús, en general, van más allá del transporte. Según el estudio del ITDP, el sistema transformó la accesibilidad de las zonas que conecta.

En la Línea 2, desde la estación Campos Revolución, las oportunidades de empleo accesibles en una hora aumentaron 284%, mientras que desde Xalpa el incremento fue de 193%.

La reducción en tiempos de viaje también resulta significativa. Los usuarios que antes requerían 81 minutos promedio para sus trayectos ahora completan el recorrido en 46 minutos, una disminución del 45%.

También contribuyó a la reducción de emisiones contaminantes. Entre 2021 y 2023, el Cablebús evitó la emisión de 18,569 toneladas de CO2, equivalente a la plantación de aproximadamente 400,000 árboles.

México es el lugar en el que Doppelmayr decidió establecer su centro de operaciones para América Latina. (Doppelmayr Official/LinkedIn)

Un beneficio adicional que Panagiotou considera relevante es la seguridad. "En tres años operando no tenemos un asalto, no tenemos un robo, no tenemos un acoso sexual. Entonces esto cambia también la perspectiva y la calidad de vida a los usuarios".

Lecciones para futuros proyectos

La experiencia de construcción del Cablebús en la Ciudad de México ofrece lecciones para otros proyectos similares. Los retos no se limitan a aspectos técnicos o topográficos, sino que incluyen la coordinación entre múltiples instituciones y la adaptación a las dinámicas específicas de cada ciudad.

A pesar de las complejidades, los organismos señalan resultados positivos. "Creo que va a ayudar muchísimo la parte sur de la ciudad de México con este proyecto de Tlalpan, ayudando a disminuir los tiempos de traslado de los usuarios", dice el directivo de Doppelmayr.