Constructora FCC amplía su presencia en infraestructura con contrato en Metro de NY

El plan contempla extender la línea hacia el norte, desde Upper East Side hasta East Harlem, con la construcción de dos túneles y nuevas estaciones en Harlem.

Los trabajos incluyen la conversión en estación de un túnel de 762 metros construido en la década de 1970, la perforación de un tramo adicional de 2,560 metros hasta Malcolm X Boulevard, así como la excavación de la cavidad para la estación de la calle 125 y pozos para edificios auxiliares y accesos futuros.

Para estas tareas se emplearán dos tuneladoras de densidad variable, fabricadas en Alemania, con un peso de 1.5 millones de libras.

Según la MTA, junto con la fase 1, entre las calles 72 y 96, la línea transportará alrededor de 300,000 pasajeros al día cuando esté en operación.

La compañía ha desarrollado proyectos de Metro en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Panamá, Lima, Toronto, Doha, Riad, Atenas y Oporto.

En México, recientemente obtuvo la licitación para construir el tren de carga que conectará Saltillo con Nuevo Laredo.