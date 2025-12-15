Línea 4 del Tren Eléctrico de Jalisco inicia operaciones: ruta, estaciones y horarios

Inauguración de la Línea 4

La Línea 4 entró en operación con un sistema ferroviario eléctrico, diseñado para atender la demanda de movilidad al sur de la metrópoli.

En su arranque, el servicio está proyectado para transportar hasta 106,000 usuarios diarios, con trenes equipados con aire acondicionado, accesibilidad universal, videovigilancia y capacidad aproximada para 300 pasajeros por unidad.

Durante su primera etapa, el servicio se ofrece de manera gratuita del 15 al 31 de diciembre, como periodo de prueba para que la población conozca el sistema, las estaciones y las conexiones disponibles.

¿De dónde a dónde va la Línea 4?

La Línea 4 conecta Tlajomulco de Zúñiga con Tlaquepaque y Guadalajara, integrando por primera vez al municipio de Tlajomulco a la red ferroviaria metropolitana.

El trazo cuenta con 21 kilómetros de recorrido, ocho estaciones, un tiempo de traslado de extremo a extremo de 38 minutos y una frecuencia aproximada de paso de nueve minutos.

Este recorrido permite enlazar zonas habitacionales, áreas industriales, centros educativos y nodos de servicios que antes dependían principalmente del transporte convencional.