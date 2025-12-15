Línea 4 del Tren Eléctrico de Jalisco inicia operaciones: ruta, estaciones y horarios

La movilidad del sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) sumó una nueva pieza a su red de transporte masivo con el arranque de operaciones de la Línea 4 del Tren Eléctrico, un proyecto esperado por los habitantes de Tlajomulco de Zúñiga y municipios vecinos, que comenzó a operar el 15 de diciembre como parte del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).
El inicio del servicio marca la incorporación de un nuevo eje ferroviario que busca reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad metropolitana y ofrecer una alternativa al uso del automóvil particular, de acuerdo con información del Gobierno de Jalisco y del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
Inauguración de la Línea 4
La Línea 4 entró en operación con un sistema ferroviario eléctrico, diseñado para atender la demanda de movilidad al sur de la metrópoli.
En su arranque, el servicio está proyectado para transportar hasta 106,000 usuarios diarios, con trenes equipados con aire acondicionado, accesibilidad universal, videovigilancia y capacidad aproximada para 300 pasajeros por unidad.
Durante su primera etapa, el servicio se ofrece de manera gratuita del 15 al 31 de diciembre, como periodo de prueba para que la población conozca el sistema, las estaciones y las conexiones disponibles.
La Línea 4 conecta Tlajomulco de Zúñiga con Tlaquepaque y Guadalajara, integrando por primera vez al municipio de Tlajomulco a la red ferroviaria metropolitana.
El trazo cuenta con 21 kilómetros de recorrido, ocho estaciones, un tiempo de traslado de extremo a extremo de 38 minutos y una frecuencia aproximada de paso de nueve minutos.
Este recorrido permite enlazar zonas habitacionales, áreas industriales, centros educativos y nodos de servicios que antes dependían principalmente del transporte convencional.
Estaciones y zonas que atiende
De acuerdo con la información oficial y el mapa de polos de atracción de la Línea 4, el sistema da servicio a colonias, centros educativos, zonas industriales y comerciales a lo largo de su trayecto con sus ocho estaciones:
Acueducto
Jalisco 200 años
Real del Valle
Concepción del Valle
El Cuervo
Lomas del Sur
CuTlajo
Tlajomulco Centro
En conjunto, la Línea 4 beneficia de forma directa a 24 colonias, nueve zonas industriales, 18 centros educativos, dos clínicas de salud, cinco centros de comercio y servicios.
Rutas alimentadoras: cómo se conecta con las colonias
Un componente clave del arranque es la operación de cinco rutas alimentadoras, diseñadas para acercar a los usuarios desde colonias y fraccionamientos hacia las estaciones del tren.
Estas rutas operan con 52 unidades y permiten ampliar el alcance del sistema más allá del trazo ferroviario. Las rutas anunciadas son:
A01: Tlajomulco Centro L4 – Plaza Principal
A02: Tlajomulco Centro L4 – Fracc. Renaceres
A03: Concepción del Valle – Chulavista
A04: Real del Valle – Arvento
A05: Jalisco 200 Años L4 – Dos Templos (Centro)
Horarios de operación
Durante el periodo de gratuidad, la Línea 4 opera en un horario de 6:00 a 21:00 horas. A partir de enero, cuando el servicio entre en su fase definitiva, el horario se ampliará de 4:00 a 21:30 horas, tanto para el tren como para las rutas alimentadoras.
Para 2026, el Gobierno de Jalisco adelantó que continuará con proyectos de expansión y fortalecimiento del transporte público, incluyendo nuevas líneas y sistemas de electromovilidad, así como el refuerzo de las líneas existentes del Siteur.