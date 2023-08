¿Vives en un edificio? Conoce tus derechos y obligaciones para las áreas comunes

Normalmente, para evitar este tipo de conflictos lo indispensable es contar con un reglamento en donde se establezca cómo se va a llevar a cabo la convivencia y la organización de las áreas comunes.

Aziel Delsol Revuelta, asesor legal de Comunidad Felíz, empresa de software en la administración de edificios y condominios, menciona que esas prácticas pueden ser castigadas con alguna aportación económica y ,en caso de haber colocado un muro o cerca, deben quitarlo inmediatamente y dejar el lugar como estaba.

Alejandra Palacios ha vivido por más de 15 años en un condominio de tres plantas ubicado en San Rafael Coacalco, Estado de México, y en la parte de atrás cuentan con un jardín o área verde, sin embargo, la persona que reside en el primer piso colocó una cerca y mobiliario para tender ropa.

Palacios menciona que desde que llegó al lugar ya estaba la cerca, por lo que nunca se acercó a preguntar por qué. “Ya estaba cerrada esa área, yo decidí no acercarme, porque en mi contrato no venía con las áreas definidas o si está permitido y para no tener problemas he dejado el asunto a un lado, pero siento que no es justo que solo por vivir en la planta baja se apropien o tengan ese derecho”, dice.

Por ello, Delsol explica que es necesario que los que desarrolladores del condominio deben especificar y mencionar el objetivo de las áreas comunes. En dado caso que las personas presenten una queja con el comité de vigilancia y no haya respuesta positiva se puede recurrir a la justicia.

Para acudir a ella, Delsol comenta que se debe recurrir al administrador o al presidente de comité de vigilancia, ya que ellos son los representantes del condominio ante terceros o dentro de los conflictos.

Para el caso del Estado de México, el administrador debe levantar la denuncia, llevar el acta constitutiva para ver las limitaciones que existen dentro de las áreas comunes y áreas privativas. El experto agrega que con base en esto, la autoridad propone dos opciones: que la persona retire las cercas o muro o se le otorgue una multa.

Aziel explica que se puede ir directamente a un juzgado civil. De acuerdo con la ley orgánica del poder judicial para el Estado de México, los juzgados civiles también tiene la jurisprudencia y la obligación de ver temas y conflictos de esta índole. “Esto da la pauta para que se pueda iniciar un juicio por la delimitación de áreas”, recalca el experto.

En cuanto a la Ciudad de México, la Procuraduría Social optó por hacer un programa para recuperar estas áreas y especificar a los condominios promover las bases de sana convivencia en el interior.

Otra opción a la cual se puede recurrir es la procuraduría del colono, donde se pueden tratar estos conflictos.