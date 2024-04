Este lugar del Edomex es el primero en buscar huella ambiental positiva en AL

En todos los sectores se ha buscado que esta presencia en el medioambiente sea cada vez menos perjudicial. Incluso, ya existen iniciativas que buscan ir un paso más adelante y hacer que la presencia de las personas en los entornos naturales aporte a dejar el lugar mejor de lo que lo encontraron.

La Living Community Challenge es un ejemplo. Se trata de una certificación del Instituto Internacional del Futuro Vivo que busca planear, diseñar y construir comunidades (no sólo edificios) con la premisa de tener una relación simbiótica entre las personas y todos los aspectos construidos en el entorno. “El programa es un llamado a la acción para gobiernos, campus, planificadores, desarrolladores y grupos de vecinos para crear comunidades que estén tan conectadas y hermosas como un bosque”, dice en su página web.

En Latinoamérica sólo hay un proyecto inmobiliario que ha buscado seguir los pasos para lograr la acreditación: Reserva Santa Fe, ubicado en el Estado de México, cerca de la capital del país, en terrenos que en el pasado fueron ejidos y que parecían haber quedado inutilizables en términos ecológicos debido a la explotación del suelo por su uso agrícola en décadas anteriores, la tala clandestina y el uso de la zona como basurero.

La reserva

Reserva Santa Fe es un proyecto particular no sólo por la búsqueda de la certificación, sino por el modelo de comercialización, ya que se trata de un desarrollo que, por el momento, no vende inmuebles, sino la promesa de que el entorno de ellos será armonioso y sustentable.

Se trata de 197 hectáreas en el Valle de México en las que 110 se quedarán siendo sólo bosque, 42 se destinarán a lotes unifamiliares (aunque no se podrá construir en toda la superficie), 18 hectáreas serán para townhouses y condominios residenciales en otras etapas del proyecto y 27 más serán amenidades.

El Living Community Challenge se compone de cinco pétalos que van desde lugar hasta energía. (Foto: Reserva Santa Fe)

El proyecto se basa en la creación de estas amenidades, la seguridad y el ordenamiento de la comunidad, además del planteamiento de las reglas de operación de los futuros habitantes. Para los compradores (que desarrollarán su propia vivienda) ponen una serie de requisitos y compromisos en la construcción de su inmueble, así como en la convivencia en el espacio, para que la huella en el terreno sea positiva.

Una mejor huella

El certificado tiene una serie de pasos a seguir para asegurarse que no sólo el desarrollo que se instale en la zona a tratar sea beneficioso, sino que la interacción futura y su crecimiento también lo sean. Estos, llamados “pétalos”, son lugar, agua, energía, salud y felicidad, materiales, equidad, y belleza.

Dentro de cada uno hay lineamientos más específicos que se deben seguir, para cumplir objetivos que van desde la generación neta positiva del agua y energía, hasta el acceso universal en la comunidad.