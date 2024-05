¿Quieres invertir en propiedades internacionales? Estas dan mayores rendimientos

No obstante, no todos las apuestas traen los mismos resultados. Sobre todo en un panorama económico que ha cambiado drásticamente de forma constante en los últimos años debido a la pandemia y los conflictos geopolíticos. Mariano Capellino, CEO de Inmsa Real Estate Investments, empresa dedicada a las inversiones en bienes raíces, explica cuáles son las propiedades con mejor desempeño en la actualidad en el extranjero.

Poner el dinero en viviendas

Aunque una necesidad y derecho humano es, y siempre será, tener un techo en dónde vivir de manera digna, los mercados de las propiedades habitacionales dan distintos tipos de rendimientos dependiendo del segmento.

El experto primero pide diferenciar entre los retornos de inversión por el plusvalor de las propiedades y los obtenidos a través de las rentas.

Hablando desde el primer término, en Estados Unidos las propiedades no tendrán un incremento importante en su valor durante los próximos años. Esto, debido a que entre 2020 y 2022, durante la pandemia del covid-19, hubo un crecimiento significativo de los precios. “Hoy, el mercado residencial de Estados Unidos está 55% por encima del máximo alcanzado en la burbuja del 2008. Esto quiere decir que mucho más recorrido por delante de plusvalía no le vemos”, dice Capellino.

Este aumento se dio porque durante esta época, las tasas de interés incrementaron para fomentar las compras y dinamizar la economía durante el confinamiento. No obstante, al volver a la normalidad, las tasas de interés incrementaron de 3% al 7%, pero los precios de los inmuebles no se ajustaron. Es decir, no bajaron.

“Esto debido a que hay un muy bajo inventario en Estados Unidos, así que los valores se han sostenido. Durante los últimos 12 meses el valor de la vivienda creció 2.5% a pesar del escenario adverso”. Aunque es una buena noticia para las inmobiliarias, la cifra limita el plusvalor a futuro, ya que no se espera mucho más de un crecimiento de entre 3% y 5%, igual que la inflación.