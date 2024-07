Miami World Center: de zona peligrosa a epicentro de lujo y conectividad

El camino desde comenzar a fraccionar el terreno al inicio de las excavaciones hasta los carteles de "coming soon" -en aparadores frente a andadores peatonales ya adornados con esculturas y palmeras-, parece largo, pero las desarrolladoras inmobiliarias detrás de los edificios que planean convertirse en emblema han pisado el acelerador, principalmente después de la pandemia, cuando los ahora llamados nómadas digitales se dieron cuenta de que en Miami no sólo se podía turistear, sino vivir, explica Peggy Olin, CEO de One World Properties, agencia inmobiliaria que ha vendido más de 3,000 unidades en la ciudad.

No obstante, hacía falta una pieza en el rompecabezas para hacer realidad el desarrollo. El aporte del gobierno con el puente de la I-95 que será emblema, estaba firmado, empresas como Apple con una de sus tiendas más grandes del mundo habían anunciado su llegada, las obras de arte del corredor estaban siendo instaladas y espacios únicos en el mundo como el Villa One Tequila Room, de Nick Jonas, estaban apartando sus locales.

Pero la vivienda se movía en dos extremos, las unidades cada vez más pequeñas, de lujo, pensadas para el inversionista que apuesta por participar en el modelo de rentas de corta estancia, y los condominios de cientos de metros cuadrados, con un costo mínimo de los 5 millones de dólares, pensados para un sector de la población muy limitado.

El World Center es un nuevo distrito impulsado por la iniciativa privada. (Foto: Diana Zavala/Obras)

El sector al que le gustan las comodidades y tiene un alto poder adquisitivo —lo suficiente como para residir en el centro de Miami— que busca un espacio lo suficientemente amplio para hacer un hogar, pero sin espacio desperdiciado, carecía de opciones. Irónico, cuando precisamente a este mercado es al que se dirige el Miami World Center.

Por ello, el desarrollo inmobiliario decidió tomar la batuta y ahora, tras bambalinas, juega un papel fundamental en la transformación, con la creación de espacios que responden a las necesidades de una nueva generación de residentes urbanos.

Un nuevo

downtown

para un nuevo Miami

El desarrollo del Miami World Center marca la evolución de la ciudad. Este ambicioso proyecto de 30 acres (12 hectáreas) está transformando lo que alguna vez fue considerado el "hueco de la dona" en el corazón de Miami. "Todo se estaba desarrollando alrededor, sin embargo, downtown quedaba siendo olvidado teniendo tantas características que podrían ayudar a ser algo importante en la ciudad", explica Olin.