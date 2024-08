Nuevas alternativas financieras: Cómo comprar casa sin el enganche tradicional

"Hay constructoras que están muy acostumbradas a trabajar con programas de financiamiento. Es un producto donde el Infonavit o el Fovissste se apoyan también a través de una institución financiera bancaria para que la gente pueda alcanzar líneas de créditos más altas", señala Kasuga.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que el enganche no es el único gasto que se debe realizar. "La adquisición de una vivienda conlleva ciertos gastos iniciales que toda la gente tiene que tener en consideración, no solamente el precio de la vivienda", advierte el directivo de Creditaria.

Entre estos gastos se encuentran los de escrituración, que pueden representar entre el 8% y el 10% del valor de la propiedad. Además, hay que considerar la comisión por apertura del crédito (entre 1% y 2% del monto prestado) y el costo del avalúo (aproximadamente 3,500 pesos por cada millón de pesos del valor de la propiedad).

Para mitigar estos costos, existen programas gubernamentales como las Jornadas Notariales en la Ciudad de México, que ofrecen descuentos en impuestos de adquisición de bienes inmuebles.

A pesar de estas innovaciones, es crucial que los compradores potenciales evalúen cuidadosamente sus opciones. "Si las personas pudieran tener acceso a conseguir dinero por otra parte, a un costo menor que el crédito hipotecario, evidentemente, siempre va a ser la mejor opción porque vas a pagar menos interés", aconseja Juan Kasuga.

El experto recomienda considerar no solo la tasa de interés inicial, sino también los beneficios a largo plazo: "Hay bancos que te premian por pago puntual y ese premio viene con reducciones de tasa. Entonces, posiblemente empiezas con una tasa más alta, pero si vas pagando puntualmente, después de un tiempo te la comienzan a bajar hasta que llegas a una tasa piso, que son muy atractivas".

En última instancia, la elección del producto financiero adecuado dependerá de las circunstancias individuales de cada comprador. Factores como el historial crediticio, los ingresos, y los derechos a programas como Infonavit o Fovissste juegan un papel crucial en la determinación de la mejor opción.

"Mi recomendación es acércate a un profesional, porque no todos los bancos tienen los productos que acabamos de mencionar, y un profesional en crédito hipotecario sí los conoce y te puede acercar a la mejor alternativa que tengas", enfatiza Kasuga.

La tecnología, que ha dado pie a nuevos negocios como las proptechs, también tienen opciones para hacer la compra de vivienda más flexible. Como Casa Bravo, una empresa cuyo esquema consiste en rentar una vivienda, con opción a compra futura. Las mensualidades del alquiler se convierten en puntos que después sirven para solventar el enganche.